Apple’dan önemli karar! Bunu yapana milyon dolarlar verecek

Apple, güvenlik açıklarına ilişkin hataları bildiren kişilerin takdir ve ödül alabileceği bir program olan bug bounty programında (hata ödül programı) değişiklik yaparak, güvenlik açıklarını bulanlara verdiği ödülleri artırdı.

"HERHANGİ BİR BOUNTY PROGRAMI TARAFINDAN SUNULAN EN BÜYÜK ÖDEME"

Apple, program kapsamında en yüksek ödülünü 2 milyon dolara çıkardı. Şirket, bunun sektörde benzeri görülmemiş bir tutar olduğunu ve herhangi bir bounty programı tarafından sunulan en büyük ödeme olduğunu iddia etti.

ÖDÜL BU ŞEKİLDE 5 MİLYONU AŞABİLİR

Sağlanan bonus sistemi ise bu ödülü iki kattan fazla artırabilir. Çünkü şirket, bonuslarla beraber maksimum ödemenin 5 milyon doların üzerine çıkabileceğini açıkladı.

Diğer birçok kategoride de ödülleri artıran Apple, bu güncellemelerin Kasım 2025’te yürürlüğe gireceğini paylaştı.

Apple, 2020’de halka açık bir şekilde programı başlattığından bu yana 800’den fazla güvenlik araştırmacısına 35 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını da açıkladı.