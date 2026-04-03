Apple'dan şaşırtan DRAM taktiği: 'Kâr kaybı pahasına ne kadar varsa hepsini topluyor'

ABD'li teknoloji devi Apple'ın kâr kaybı pahasına piyasadaki tüm mobil DRAM'leri çok yüksek fiyatlardan satın aldığı iddia ediliyor. İddiaya göre bu durum, şirketin pazar payını önemli ölçüde artırmasına imkan tanıyabilir.

Enes Çırtlık

Teknoloji sektöründe birçok şirketi etkileyen RAM krizinin (bellek krizi/bellek kıtlığı) etkileri sürüyor. TF Securities analisti Ming-Chi Kuo ise yakın zamanda Apple'ın bu kriz karşısında neler yapabileceğiyle alakalı bazı bilgiler paylaşmıştı.

Kuo, Apple'ın devam eden bellek krizi (bellek kıtlığı) karşısında, genişleyen cihaz portföyünün fiyatlarını sabit tutmak için astronomik bellek çipi fiyatlarını üstlenip halihazırda yüksek olan kar marjlarının bir kısmından fedakarlık ederek pazar payını önemli ölçüde artırabileceğini belirtmişti.

Wccftech'te yer alan habere göre ise Apple, Ming-Chi Kuo'nun tavsiyesini dikkate almış gibi görünüyor.

KÂR KAYBI PAHASINA TÜM DRAM'LERİ TOPLUYOR HEM DE YÜKSEK FİYATLARDAN

Güney Kore merkezli bir kaynağın iddiasına göre Apple, rakiplerinin yeterli bellek çipi temin etmesini önlemek için "işletme karı kayıpları pahasına bile olsa piyasadaki tüm mevcut mobil DRAM'leri son derece yüksek fiyatlardan" satın alıyor.

Apple dan şaşırtan DRAM taktiği: Kâr kaybı pahasına ne kadar varsa hepsini topluyor 1

Bu durumun şirketin pazar payını önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyacağı söyleniyor.

GÖSTERGESİ 599 DOLARLIK MACBOOK NEO

599 dolardan piyasaya sürülen MacBook Neo ise Apple'ın Ming-Chi Kuo'nun tavsiyesini dikkate aldığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Apple dan şaşırtan DRAM taktiği: Kâr kaybı pahasına ne kadar varsa hepsini topluyor 2

599 dolarlık fiyat, Cupertino'lu devi, yıllık 50 milyon adetlik satış hacmine sahip, 600-800 dolar aralığındaki dizüstü bilgisayarlar için 30 milyar dolarlık bir pazar fırsatını ele geçirmenin eşiğine getirdi.

