Apple’dan sürpriz hamle: Uygun fiyatlı iPhone, iPad ve MacBook yolda

Apple, ürün gamında büyük bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor olabilir. Buna göre Apple, gelecek yılın başlarında iPhone, iPad ve Mac ürün gruplarında yeni giriş seviyesinde modeller çıkarmayı planlıyor. Bunlar arasında tamamen yeni, uygun fiyatlı bir MacBook da var. İşte detaylar...

UYGUN FİYATLI IPHONE, IPAD VE MACBOOK GELİYOR

MacRumors tarafından görülen GF Securities analisti Jeff Pu’nun yeni araştırma raporuna göre, Apple bahar döneminde iPhone 17e’yi, muhtemelen 12. nesil bir iPad ve aslen iPhone’lar için tasarlanmış bir A serisi çipe sahip yeni bir MacBook ile birlikte piyasaya sürecek.

IPHONE ÇİPLİ MACBOOK

Bu yeni MacBook’un, 2024’ün iPhone 16 Pro modellerinde kullanılan A18 Pro çipini barındıracağı söyleniyor. Cihazın 13 inçlik bir ekrana sahip olması ve iPad’de olduğu gibi gümüş, mavi, pembe ve sarı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

MacBook’un daha düşük fiyat seviyesine (muhtemelen 699 ila 899 dolar arasında bir fiyata) ulaşabilmek için Apple’ın daha eski bir tasarım veya ekran bileşenleri kullanmak, 8 GB bellekle yetinmek ya da yalnızca tek bir USB-C portu sunmak gibi bazı tavizler verebileceği belirtiliyor.

IPHONE 17E, SELEFİYLE BENZERLİK GÖSTERECEK

iPhone 17e için Pu, Apple’ın A19 çip, 18 megapiksellik Center Stage ön kamera ve Apple’ın C1 modemini kullanacağını, diğer özelliklerin büyük ölçüde iPhone 16e ile aynı kalacağını öngörüyor. Diğer söylentiler ise iPhone 17e’nin ekranın üst kısmındaki mevcut çentik yerine Dynamic Island’a geçiş yapabileceğini öne sürüyor.

UYGUN FİYATLI IPAD'E APPLE INTELLIGENCE DOPİNGİ

nesil iPad için ise herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor. Ancak Apple'ın cihaza A18 çip ekleyerek uygun fiyatlı iPad’in ilk kez Apple Intelligence’ı desteklemesini sağlayacağı iddia ediliyor.

APPLE'IN BÖLÜNMÜŞ TANITIM TAKVİMİYLE UYUMLU

Pu’nun araştırma raporu, Apple’ın iPhone’lar için bölünmüş bir tanıtım takvimine yöneleceğini bildiren diğer raporlarla büyük ölçüde örtüşüyor. Buna göre, gelecek yılın ikinci yarısında iPhone 18 Pro modelleri Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’u ile birlikte çıkacak. Buna karşılık, standart iPhone 18, iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air 2027’nin ilk yarısında piyasaya sürülecek.

IPHONE AIR 2 BİLMECESİ

iPhone Air 2’nin aslında iPhone 18 Pro modelleriyle aynı dönemde çıkması bekleniyordu. Ancak iddiaya göre, ilk çıkışındaki zayıf satışlar nedeniyle Apple, yeniden tasarım üzerinde çalışırken ikinci sürümü ertelemiş durumda. Bu yeniden tasarımın ise çift arka kameraya sahip olabileceği belirtiliyor.

APPLE, BELLEK KRİZİNDEN ETKİLENMEYEBİLİR

Son olarak Pu, Apple’ın güçlü tedarik gücü sayesinde DDR bellek fiyatlarındaki son artışlardan 2026’ya kadar büyük ölçüde etkilenmeyeceğini düşünüyor.