Apple ezber bozuyor! Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar

Akıllı telefon pazarında gözler Apple'ın bu yıl atacağı iPhone Fold yani katlanabilir iPhone adımına çevrildi. Teknoloji devinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sır gibi sakladığı ilk katlanabilir ekranlı iPhone modeline dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son sızıntılar ise tarihin en pahalı iPhone modeli olması beklenen iPhone Fold'un çıkış tarihiyle alakalı oldu.

IPHONE FOLD ARALIK 2026'DA PİYASAYA SUNULABİLİR

9to5Mac'te yer alan habere göre; Barclays analisti Tim Long, iPhone Fold'un aralık ayında piyasaya sunulabileceğini düşündüğünü belirtti.

Apple'ın, 2020 yılı hariç tutulduğunda, 2012'deki iPhone 5'ten bu yana yeni iPhone'ları hep eylül ayında duyurup satışa sunduğu biliniyor. Ancak yine de şirketin en pahalı iPhone modelini, standart amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinden birkaç ay sonra piyasaya sürülmesinin şaşırtıcı olmayacağı ifade ediliyor.

Eğer durum böyleyse, Apple'ın Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte iPhone Fold'u (ya da Apple'ın ona vereceği isim ne olursa olsun) duyurmasını bekleyebiliriz. Bu durumda iPhone Fold'un piyasaya sürülmesi ise Aralık 2026'yı bulacak.

TASARIM KESİNLEŞTİ VE ÜRETİM AŞAMASINDA

Geçtiğimiz hafta, iPhone Fold tasarımının önemli bir üretim noktasına ulaşmak üzere olduğu öğrenilmişti. Cihaz standart amiral gemisi modellerin birkaç ay gerisinde kalsa bile, bu gelişmenin cihazın bu yıl piyasaya sürülme yolunda ilerlediğine dair iyi bir işaret olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu ay ortaya çıkan CAD dosyaları, tasarımın da kesinleştiğini gösteriyor. Bu durumun, daha önce doğru çıkan tasarım sızıntılarıyla da örtüştüğü aktarılıyor. Ekran açıldığında ise iPhone Fold'un yan yana iki iPhone uygulamasını çalıştırmayı destekleyeceği bildiriliyor.

IPHONE AIR 2 İÇİN MART 2027 İDDİASI

Öte yandan Tim Long, Apple'ın Mart 2027'de iPhone 18 ve iPhone 18e'yi; bu modellerin yanında ise bir iPhone 18 Plus veya iPhone Air 2'yi de piyasaya sürmesini beklediğini ifade ediyor. iPhone Air, geçtiğimiz sonbaharda çıkmış ve serideki iPhone 16 Plus'ın yerini almıştı. Apple'ın iPhone Air'in ilk halefini en erken önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Önemli not: Bu haberin ana görseli, yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.