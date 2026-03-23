Apple ezber bozuyor! Tarihin en pahalı iPhone'u için sürpriz karar

Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Fold'un, standart amiral gemisi iPhone 18 Pro modellerinden aylar sonra, Aralık 2026'da piyasaya sürülebileceği iddia edildi.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarında gözler Apple'ın bu yıl atacağı iPhone Fold yani katlanabilir iPhone adımına çevrildi. Teknoloji devinin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sır gibi sakladığı ilk katlanabilir ekranlı iPhone modeline dair yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Son sızıntılar ise tarihin en pahalı iPhone modeli olması beklenen iPhone Fold'un çıkış tarihiyle alakalı oldu.

IPHONE FOLD ARALIK 2026'DA PİYASAYA SUNULABİLİR

9to5Mac'te yer alan habere göre; Barclays analisti Tim Long, iPhone Fold'un aralık ayında piyasaya sunulabileceğini düşündüğünü belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözler Apple'a çevrildi! Bu hamle herkesi çok şaşırtacak Gözler Apple'a çevrildi! Bu hamle herkesi çok şaşırtacak

Apple'ın, 2020 yılı hariç tutulduğunda, 2012'deki iPhone 5'ten bu yana yeni iPhone'ları hep eylül ayında duyurup satışa sunduğu biliniyor. Ancak yine de şirketin en pahalı iPhone modelini, standart amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinden birkaç ay sonra piyasaya sürülmesinin şaşırtıcı olmayacağı ifade ediliyor.

Eğer durum böyleyse, Apple'ın Eylül ayında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte iPhone Fold'u (ya da Apple'ın ona vereceği isim ne olursa olsun) duyurmasını bekleyebiliriz. Bu durumda iPhone Fold'un piyasaya sürülmesi ise Aralık 2026'yı bulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akıllı telefonlarda eskiye dönüş başlıyor! Akıllı telefonlarda eskiye dönüş başlıyor!

TASARIM KESİNLEŞTİ VE ÜRETİM AŞAMASINDA

Geçtiğimiz hafta, iPhone Fold tasarımının önemli bir üretim noktasına ulaşmak üzere olduğu öğrenilmişti. Cihaz standart amiral gemisi modellerin birkaç ay gerisinde kalsa bile, bu gelişmenin cihazın bu yıl piyasaya sürülme yolunda ilerlediğine dair iyi bir işaret olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu ay ortaya çıkan CAD dosyaları, tasarımın da kesinleştiğini gösteriyor. Bu durumun, daha önce doğru çıkan tasarım sızıntılarıyla da örtüştüğü aktarılıyor. Ekran açıldığında ise iPhone Fold'un yan yana iki iPhone uygulamasını çalıştırmayı destekleyeceği bildiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple'dan kritik hamle iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple'dan kritik hamle

IPHONE AIR 2 İÇİN MART 2027 İDDİASI

Öte yandan Tim Long, Apple'ın Mart 2027'de iPhone 18 ve iPhone 18e'yi; bu modellerin yanında ise bir iPhone 18 Plus veya iPhone Air 2'yi de piyasaya sürmesini beklediğini ifade ediyor. iPhone Air, geçtiğimiz sonbaharda çıkmış ve serideki iPhone 16 Plus'ın yerini almıştı. Apple'ın iPhone Air'in ilk halefini en erken önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Önemli not: Bu haberin ana görseli, yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD geri adım beklerken Tahran'dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz"ABD geri adım beklerken Tahran'dan çarpıcı hamle! Gözler bu geceye çevrildi: "Mayın döşeyeceğiz"
Niğde’de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklamaNiğde’de siber dolandırıcılık şebekesi operasyonunda 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple katlanabilir telefon
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

