iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple'dan sessiz sedasız kritik hamle

Apple, iPhone, iPad ve Mac'ler için ilk "Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri" güncellemesini yayınladı. Apple, bu ilk güncelleme ile iPhone, iPad ve Mac'lerdeki Safari web tarayıcısında bulunan bir güvenlik açığını giderdi.

Enes Çırtlık

Apple'ın büyük çaplı sistem güncellemelerini beklemek yerine, kritik açıkları hızlı bir şekilde kapatmayı hedefleyen "Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri" artık resmen hayatımızda.

İLK GÜNCELLEME GELDİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Teknoloji devi, iPhone, iPad ve Mac'ler için güvenlik açıklarına yönelik önemli düzeltmeler içeren hafif yapılı yazılım güncellemeleri olan "Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri" güncellemesinin ilkini yayınladı. Apple, bu ilk güncelleme ile iPhone, iPad ve Mac'lerdeki Safari web tarayıcısında bulunan bir güvenlik açığını giderdi.

iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple dan sessiz sedasız kritik hamle 1

SADECE HIZLI BİR YENİDEN BAŞLATMA GEREKTİRİYOR

iOS, iPadOS ve macOS'un en son sürümlerini (26.1 ve üzeri) çalıştıran iPhone, iPad ve Mac'lerle kullanıma sunulan bu güncellemeler; Safari, WebKit motoru gibi belirli yazılım bileşenleri için düzeltmeler içerebiliyor.

Yeni Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri güncellemesi indirildiğinde, daha önemli düzeltmeler içeren büyük yazılım güncellemelerine özgü uzun süreli yeniden başlatmalar yerine cihazın yalnızca hızlıca bir kez yeniden başlatılması yeterli oluyor.

ARKA PLANDA GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ NEDİR?

Apple, Arka Planda Güvenlik İyileştirmelerinin, daha büyük yazılım güncellemeleri arasında müşterilerin cihazlarına gönderdiği, güvenlik açıklarına yönelik önemli düzeltmeleri içeren "hafif" yazılım güncellemeleri olduğunu açıklıyor.

iPhone’unuzu hemen güncelleyin! Apple dan sessiz sedasız kritik hamle 2

ARKA PLANDA GÜVENLİK İYİLEŞTİRMELERİ NASIL YÜKLENİR?

  • iPhone ve iPad'de: Ayarlar'a gidin, ardından Gizlilik ve Güvenlik'e dokunun.
  • Mac'te: Apple menüsünden Sistem Ayarları'nı seçin. Ardından Gizlilik ve Güvenlik'i tıklayın.
  • Arka Planda Güvenlik İyileştirmeleri'ne gidin ve "Otomatik Yükle" ayarının açık olduğundan emin olun.
