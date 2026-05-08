ODTÜ'deki arbedenin ardından düğmeye basıldı: 6 gözaltı!

ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldırılmasıyla oluşan arbedenin ardından harekete geçildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında yaşanan arbede çok tartışıldı. Görüntüler sosyal medyayı sallarken olayla ilgili gözaltılar geldi.

SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

İlkay Akkaya konseri sırasında Türk bayrağı açan öğrencilere kalabalık bir grubun saldırdığı anlar kameralara yansımıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ODTÜ'DEN AÇIKLAMA

ODTÜ'den yapılan açıklamada, etkinlikler sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içeren olayların derin bir üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Üniversitenin köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze aldığı hatırlatılan açıklamada, huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bahar şenliklerinin ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

