Bayrampaşa ve Güngören'de narkotik operasyonu! 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden Bayrampaşa ve Güngören'deki operasyonlarla ilgili detay verdi.

Paylaşım şu şekilde:

"Bayrampaşa ve Güngören’de Narkotik Operasyonu

1 milyon 86 bin adet sentetik ecza hapı,

600 bin boş kapsül ve 150 kg katkı maddesi,

5 adet hap üretim makinesi,

21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!"