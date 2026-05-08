Bayrampaşa ve Güngören'de narkotik operasyonu! 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen narkotik operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. 6 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 1 milyondan fazla sentetik ecza hapı yakalandı.

Doğukan Akbayır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden Bayrampaşa ve Güngören'deki operasyonlarla ilgili detay verdi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Paylaşım şu şekilde:

"Bayrampaşa ve Güngören’de Narkotik Operasyonu

1 milyon 86 bin adet sentetik ecza hapı,
600 bin boş kapsül ve 150 kg katkı maddesi,
5 adet hap üretim makinesi,
21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs yakalandı.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!"

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa Güngören narkotik
