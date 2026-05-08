Bayrampaşa ve Güngören'de narkotik operasyonu! 6 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden Bayrampaşa ve Güngören'deki operasyonlarla ilgili detay verdi.
Paylaşım şu şekilde:
"Bayrampaşa ve Güngören’de Narkotik Operasyonu
1 milyon 86 bin adet sentetik ecza hapı,
600 bin boş kapsül ve 150 kg katkı maddesi,
5 adet hap üretim makinesi,
21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
6 şüpheli şahıs yakalandı.
Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir!"
#Bayrampaşa ve #Güngören ’de Narkotik Operasyonu🚨— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 8, 2026
