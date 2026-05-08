Kuşadası’ndaki kazada yaralı sayısı 12’ye yükseldi

Kaza, Kuşadası-Selçuk karayolu Kuştur mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmaları dolayısıyla bir süredir trafik akışının tek şeritten sağlandığı yolda Kuşadası yönüne yolcu taşıyan E.C. idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki çok sayıda kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla minibüsten çıkartılan yolcular güvenli alanlara alındı. Otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 12 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen otomobil ve devrilen yolcu minibüsü de yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü belirlenemedi

Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan ve alkollü oldukları için sürücü olduklarını inkar ettikleri iddia edilen 2 kişiden otomobil sürücüsünün belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



