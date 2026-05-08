Sağlık için 'hareket et, sağlıklı kal' günü: Mesaj miniklerden geldi

Canik Sağlıklı Hayat Merkezi, çocuklara sağlık bilinci kazandırdı. Etkinlikte yürüyüş ve spor yapıldı.

Samsun’da "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri renkli görüntüler oluşturdu.

Canik Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Doğupark’ta gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, "Hareket et sağlıklı kal" ve "Sağlık için yürüyüş yap" yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Fizyoterapisti Nurhan Telci eşliğinde çeşitli temel spor hareketleri yapan minikler, "Sağlıklı kalmak için spor yapın" mesajı verdi. Temel egzersiz hareketleriyle fiziksel aktivitenin önemini uygulamalı olarak gösterdi.

"HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA ORTA TEMPOLU FİZİKSEL AKTİVİTE YAPILMASI GEREKİYOR"

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Elif Nur Gülen, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti. Gülen, "Anaokulu öğrencileriyle bu özel günde bir etkinlik yapmayı planladık. Bu etkinlikteki amacımız, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaştan itibaren kazandırılmasıdır. Küçük yaştaki çocuklarla egzersiz yaparak sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çocukların yetişkinlere örnek olmasıyla sağlıklı yaşamın önemini hep birlikte vurgulamaya çalıştık" dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde birçok hizmetin ücretsiz sunulduğunu belirten Gülen, "Fizyoterapist danışmanlık hizmetlerimizin yanı sıra psikolog, diyetisyen, sigara bırakma polikliniği ve kanser tarama hizmetleri de ücretsiz olarak verilmektedir" diye konuştu.

Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta tempolu fiziksel aktivite yapması gerektiğini ifade eden Gülen, günlük yaşamda hareketliliğin artırılmasının önemine değinerek, "Sadece egzersiz yapmak hareket sayılmaz. Merdiven kullanmak, dans etmek ve bisiklet sürmek de fiziksel aktivite kapsamına girmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

