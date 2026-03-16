Apple iPhone 17e incelemesi: Artık MagSafe'i var

Apple iPhone 17e'yi iPhone 17 ailesi ile birlikte tanıtmasa da aslında bir anlamda bu serinin giriş modeli gibi konumlandırıyor. Telefon iPhone 17'nin işlemcisine de sahip ancak iki telefon arasında donanımsal ve tasarımsal olarak birtakım farklılıklar var. Peki, iPhone 17e neler sunuyor? Tüm detaylarıyla Apple iPhone 17e'yi yakından inceliyoruz.
iPhone 17e, teknik özellikleri açısından farklı bir şekilde konumlanıyor. Örneğin telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ancak bunun yanında bir amiral gemisi işlemcisine yani iPhone 17'deki 3 nanometre üretim sürecinden geçen A19 işlemcisine sahip. Fakat bu işlemcide 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli bir CPU mimarisi ve 4 çekirdekli GPU mimarisi var. Yani iPhone 17'deki A19 işlemcisine göre 1 GPU çekirdeği eksik.
Öte yandan iPhone 17e'de yeni nesil C1X hücresel modem bulunuyor. Apple'ın iddiasına göre, bu modem, iPhone 16e’de bulunan C1 modeme kıyasla 2 kata kadar daha hızlı.
A19 işlemcisinin yanında iPhone 17e'de 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleri yer alıyor. Bu noktada hatırlatmak gerekirse; Apple, iPhone 16e'de depolama seçeneklerini 128 GB'dan başlatıyordu. iPhone 17e ile birlikte ise temel depolama seçeneği 256 GB'a yükseltilmiş durumda.
iPhone 17e'nin tasarımı temel olarak iPhone 16e ile aynı diyebiliriz. Bu durum rakamlara da yansıyor. Örneğin; her iki telefonun da genişlik, uzunluk ve derinlik ölçüleri aynı. Sadece iPhone 17e 170 gram, iPhone 16e ise 167 gram ağırlığında. Yani yeni model, eski modelden 3 gram daha ağır. Bunun da eklenen MagSafe mıknatıslarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülüyor.
MagSafe demişken... iPhone 17e, iPhone 12'den beri çıkan iPhone'larda yer alan MagSafe desteğine sahip. MagSafe'e ayrı bir şekilde değinmenin nedeni ise iPhone 16e'de bu desteğin bulunmamasıydı. Yani bir MagSafe aksesuarına sahipseniz iPhone 16e bu aksesuarı desteklemiyordu. iPhone 17e ile bu eksiklik giderilmiş oldu. Bu sayede MagSafe aksesuarlarını iPhone 17e kullanmak mümkün.
Daha önce de değindiğimiz gibi, iPhone 17e'de 60 Hz yenileme hızı sunan bir ekran var. Bu Super Retina XDR ekran, 6.1 inç büyüklüğünde ve OLED teknolojisine sahip. 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük sunan iPhone 17e ekranı, 800 nit maksimum ekran parlaklığı ve 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR) sunabiliyor.
iPhone 17e'nin ekranında ayrıca önceki nesle kıyasla çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olan Ceramic Shield 2 bulunuyor. Telefon; suya, sıçramalara ve toza IP68 derecesinde de dayanıklı.
iPhone 17e'nin kameralarına gelelim. iPhone 17e, tıpkı iPhone 16e'de olduğu gibi tek kameralı bir kamera sistemi ile yola devam ediyor. Bu kamera 48 MP Fusion kamera sistemi olarak karşımıza çıkıyor ve 2 kat telefoto ile optik kalitede zoom yapabilmeyi sağlıyor. Ayrıca 10 kata kadar dijital zoom ve yeni nesil portre özelliğine de sahip. Bu kamera saniyede 60 kareye kadar 4K çözünürlükte videolar çekebiliyor.
iPhone 17e'nin ön kamerası ise 12 MP TrueDepth kamera ve ƒ/1.9 diyafram açıklığına sahip.
Apple, iPhone modellerinin batarya kapasitelerini genelde mAh cinsinden açıklamıyor. Şirket bunun yerine "video oynatma süresi" gibi değerler veriyor. Buna göre iPhone 17e 26 saate kadar video oynatma süresi ve 21 saate kadar online video oynatma süresi sunabiliyor. Başka otoriteler ise iPhone 17e'nin bataryasını 4005 mAh olarak açıklıyor.
iPhone 17e'de USB-C ile hızlı kablolu şarj özelliği de bulunuyor. Bu da telefonun 30 dakikada yüzde 50’ye kadar şarj edilmesine olanak sağlıyor. Bu noktada iPhone 17e'nin 15 W’a kadar MagSafe ve Qi2 özellikli hızlı kablosuz şarjı desteklediğini belirtelim.
Apple'ın aktardığı bilgilere göre; Siyah, beyaz ve açık pembe renk seçeneklerinin yanı sıra 256 GB ve 512 GB depolama kapasitesi seçenekleriyle sunulan iPhone 17e’nin başlangıç fiyatı 54.999 TL.
Genişlik: 71,5 mm
Uzunluk: 146,7 mm
Derinlik: 7,80 mm
Ağırlık: 170 gram
Alüminyum tasarım
Ceramic Shield 2 ön yüzey
Cam arka yüzey
A19 çip
2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
Neural Accelerators özelliğine sahip 4 çekirdekli GPU
16 çekirdekli Neural Engine
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
Super Retina XDR ekran
6.1 inç (diyagonal) tam ekran OLED
460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük
HDR ekran
True Tone
Geniş renk yelpazesi (P3)
Haptic Touch
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
800 nit maksimum ekran parlaklığı (tipik); 1200 nit maksimum piksel parlaklığı (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Yansıma önleyici kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
256 GB
512 GB
48 MP Fusion kamera sistemi
48 MP Fusion Ana kamera: 26 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels, süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar (24 MP ve 48 MP)
Ayrıca 12 MP 2 kat Telefoto: 52 mm, ƒ/1.6 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu, Hybrid Focus Pixels
10 kata kadar dijital zoom
Safir kristal lens kapağı
True Tone flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Akıllı HDR 5
Odak özelliğine ve Derinlik Denetimi’ne sahip yeni nesil portreler
Altı efektli Portre Işığı
Gece modu
Panorama (63 MP’ye kadar)
Fotoğrafik Stiller
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri Çekim modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K Dolby Vision video kaydı
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p Dolby Vision video kaydı
Saniyede 30 kare 720p Dolby Vision video kaydı
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip Hızlı Çekim video kaydı
Gece modunda Hızlı Çekim
QuickTake video
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
6 kata kadar dijital zoom
İşitsel zoom
True Tone flash
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Uzamsal Ses ve stereo kayıt
Rüzgar sesini azaltma
Ses Miksi
12 MP TrueDepth kamera
ƒ/1.9 diyafram
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Retina Flash
Photonic Engine
Deep Fusion
Akıllı HDR 5
Odak özelliğine ve Derinlik Denetimi’ne sahip yeni nesil portreler
Altı efektli Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Gece modu
Fotoğrafik Stiller
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri Çekim modu
Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K Dolby Vision video kaydı
Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p Dolby Vision video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip Hızlı Çekim video kaydı
Gece modunda Hızlı Çekim
QuickTake video
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Uzamsal Ses ve stereo kayıt
Rüzgar sesini azaltma
Ses Miksi
Video oynatma: 26 saate kadar
Online video oynatma: 21 saate kadar
Hızlı şarj özelliği: USB‑C şarj kablosuyla eşleştirilmiş 20 W veya daha güçlü bir adaptörle (ayrı satılır) 30 dakikada %50’ye kadar şarj
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
Apple C1X hücresel bağlantı modemi
4x4 MIMO özellikli 5G (sub‑6 GHz)8
4x4 MIMO özellikli Gigabit LTE8
2x2 MIMO özellikli Wi‑Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.3
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj
15 W’a kadar Qi2 özellikli kablosuz şarj
Mıknatıs dizilimi
Hizalama mıknatısı
Aksesuar Tanıma özellikli NFC
Manyetometre
Siyah, Beyaz, Açık Pembe
