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Sarıyer'de husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saldırı anını cep telefonuyla kaydetti

Sariyer’de M.A. (28) sanal medya üzerinden husumetli olduğu B.D.'nin (38) bulunduğu araca silahla ateş etti. Saldırıda B.D. yaralanırken, park halindeki bir araca da kurşun isabet etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen B.D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anını cep telefonuyla kaydeden şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer'de husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saldırı anını cep telefonuyla kaydetti

Olay, öğle saatlerinde İstinye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (28) sanal medya üzerinden husumetli olduğu B.D.'nin (38) bulunduğu araca silahla ateş etti.

Sarıyer de husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saldırı anını cep telefonuyla kaydetti 1

HUSUMETLİSİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen B.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan saldırı sırasında park halindeki başka bir araca da kurşun isabet ettiği belirlendi.

Sarıyer de husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saldırı anını cep telefonuyla kaydetti 2

SALDIRI ANINI TELEFONUYLA KAYDEDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheli M.A.'nın gerçekleştirdiği saldırıyı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde, M.A.'nın silahla ateş ederek 'Kime şekil yapıyorsunuz, beni mi tehdit ediyorsunuz' demesi ve saldırı nedeniyle kaçan B.D.'yi kovaladığı anlar yer aldı. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Taraflar arasındaki husumetin sanal medya üzerinden başladığı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silahlı saldırı
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