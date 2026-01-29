HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple frene bastı! Eski iPhone'lara gelen yeni iOS güncellemelerinin dağıtımı durduruldu

Apple, eski iPhone'lara gelen yeni iOS güncellemeleriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, eski iPhone'lar için yeni yayınlanan iOS güncellemelerini imzalamayı durdurdu. Peki, bu durumdan etkilenen iPhone’lar hangileri, Apple bu güncellemeleri imzalamayı neden durdurdu? İşte detaylar...

Apple frene bastı! Eski iPhone'lara gelen yeni iOS güncellemelerinin dağıtımı durduruldu
Enes Çırtlık

Apple, geçtiğimiz günlerde iPad modelleri için iPadOS 15.8.6, iPadOS 16.7.3 ve iPadOS 18.7.4 ile birlikte; eski iPhone modelleri için iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 ve iOS 12.5.8'i yayınlamıştı. Güncellemeler, artık büyük iOS sürümlerini almayan iPhone 5S gibi cihazlarda temel sistem hizmetlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamayı ve ayrıca bazı cihazların acil arama yapmasını engelleyen bir sorunu düzeltmeyi amaçlıyordu. Güncellemeler hiçbiri güvenlik açıklarını gidermiyor veya yeni özellikler sunmuyordu.

Apple'ın iOS 12 ve iOS 15 güncellemeleri için yayınladığı sürüm notlarına göre asıl amaç, süresi dolan bir güvenlik sertifikasını değiştirmekti. Bu değişiklik yapılmazsa, orijinal sertifikanın süresinin dolacağı Ocak 2027'den sonra iMessage, FaceTime ve Apple Hesabı ile giriş yapma gibi hizmetler çalışmayı durduracaktı.

Ancak bu güncellemelerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

APPLE, ESKİ IPHONE'LAR İÇİN YAYINLANAN YENİ IOS GÜNCELLEMELERİNİ İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple, bu hafta başında yayınlanan çeşitli iOS güncellemelerini imzalamayı durdurdu; bu durum, güncellemeler "Yazılım Güncelleme" ekranında görünmeye devam etse bile kullanıcıların bunları yüklemesini engelledi. Etkilenen sürümler arasında iOS 12, iOS 15, iOS 16 ve iOS 18 yer aldı.

Apple frene bastı! Eski iPhone lara gelen yeni iOS güncellemelerinin dağıtımı durduruldu 1

Etkilenen iPhone ve iPad modelleri ise şöyle sıralandı:

  • iPhone SE (1. nesil)
  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone 5s
  • iPhone 6 ve iPhone 6 Plus
  • iPhone 6S ve iPhone 6S Plus
  • iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
  • iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XS ve iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPad Air
  • iPad Air 2
  • iPad mini 4
  • iPad Pro (9,7 inç)
  • iPad Pro (12,9 inç) (1. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad (7. nesil)
  • iPad (8. nesil)

APPLE GÜNCELLEMELERİ İMZALAMAYI NEDEN DURDURDU?

Apple güncellemeleri imzalamayı neden durdurduğunu açıklamadı. Ancak 9to5Mac tarafından tespit edilen bir destek belgesinde, Avustralyalı telekomünikasyon şirketi Telstra, "bazı eski Apple cihazlarının ağlarına bağlanmasını ve 000'ı (acil durum hattı) aramasını engelleyen bir sorunu araştırdıklarını" belirtti. Şirket, "Apple ile öncelikli olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz ve elimize ulaştıkça güncellemeleri paylaşacağız. Bu cihazları kullanan müşterilerimize, sorun çözülene kadar cihazlarındaki yazılımı güncellemeyi ertelemelerini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

YENİDEN İMZALAMAYA BAŞLADI

Biz bu haberi hazırlarken konuyla ilgili son durum şöyleydi:

  • Apple, iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 ve iOS 18.7.4 sürümlerini yeniden imzalamaya başladı. Böylece bu sürümler tekrar yüklenebilir hale geldi.
  • iOS 16.7.13 ise hala imzalanmamış durumda.

Öte yandan, daha yeni iPhone modellerine gönderilen iOS 26.2.1 güncellemesi ise hala indirilebiliyor. Bu da iOS 26.2.1'in sorundan etkilenmediğini gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | ABD-İran krizinin ortasında Türkiye'de kritik görüşme! Bakan Fidan, Arakçi ile bir araya geliyorSon dakika | ABD-İran krizinin ortasında Türkiye'de kritik görüşme! Bakan Fidan, Arakçi ile bir araya geliyor
Sony'den PlayStation 4 sahiplerine dikkat çeken mesaj!Sony'den PlayStation 4 sahiplerine dikkat çeken mesaj!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS yazılım güncelleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.