Apple frene bastı! Eski iPhone'lara gelen yeni iOS güncellemelerinin dağıtımı durduruldu

Apple, geçtiğimiz günlerde iPad modelleri için iPadOS 15.8.6, iPadOS 16.7.3 ve iPadOS 18.7.4 ile birlikte; eski iPhone modelleri için iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6 ve iOS 12.5.8'i yayınlamıştı. Güncellemeler, artık büyük iOS sürümlerini almayan iPhone 5S gibi cihazlarda temel sistem hizmetlerinin çalışmaya devam etmesini sağlamayı ve ayrıca bazı cihazların acil arama yapmasını engelleyen bir sorunu düzeltmeyi amaçlıyordu. Güncellemeler hiçbiri güvenlik açıklarını gidermiyor veya yeni özellikler sunmuyordu.

Apple'ın iOS 12 ve iOS 15 güncellemeleri için yayınladığı sürüm notlarına göre asıl amaç, süresi dolan bir güvenlik sertifikasını değiştirmekti. Bu değişiklik yapılmazsa, orijinal sertifikanın süresinin dolacağı Ocak 2027'den sonra iMessage, FaceTime ve Apple Hesabı ile giriş yapma gibi hizmetler çalışmayı durduracaktı.

Ancak bu güncellemelerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

APPLE, ESKİ IPHONE'LAR İÇİN YAYINLANAN YENİ IOS GÜNCELLEMELERİNİ İMZALAMAYI DURDURDU

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple, bu hafta başında yayınlanan çeşitli iOS güncellemelerini imzalamayı durdurdu; bu durum, güncellemeler "Yazılım Güncelleme" ekranında görünmeye devam etse bile kullanıcıların bunları yüklemesini engelledi. Etkilenen sürümler arasında iOS 12, iOS 15, iOS 16 ve iOS 18 yer aldı.

Etkilenen iPhone ve iPad modelleri ise şöyle sıralandı:

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPhone 5s

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS ve iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad Air

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad Pro (9,7 inç)

iPad Pro (12,9 inç) (1. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad (7. nesil)

iPad (8. nesil)

APPLE GÜNCELLEMELERİ İMZALAMAYI NEDEN DURDURDU?

Apple güncellemeleri imzalamayı neden durdurduğunu açıklamadı. Ancak 9to5Mac tarafından tespit edilen bir destek belgesinde, Avustralyalı telekomünikasyon şirketi Telstra, "bazı eski Apple cihazlarının ağlarına bağlanmasını ve 000'ı (acil durum hattı) aramasını engelleyen bir sorunu araştırdıklarını" belirtti. Şirket, "Apple ile öncelikli olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz ve elimize ulaştıkça güncellemeleri paylaşacağız. Bu cihazları kullanan müşterilerimize, sorun çözülene kadar cihazlarındaki yazılımı güncellemeyi ertelemelerini öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

YENİDEN İMZALAMAYA BAŞLADI

Biz bu haberi hazırlarken konuyla ilgili son durum şöyleydi:

Apple, iOS 12.5.8, iOS 15.8.6 ve iOS 18.7.4 sürümlerini yeniden imzalamaya başladı. Böylece bu sürümler tekrar yüklenebilir hale geldi.

iOS 16.7.13 ise hala imzalanmamış durumda.

Öte yandan, daha yeni iPhone modellerine gönderilen iOS 26.2.1 güncellemesi ise hala indirilebiliyor. Bu da iOS 26.2.1'in sorundan etkilenmediğini gösteriyor.