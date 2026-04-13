Apple Haritalar'da 'Lübnan' krizi: Sosyal medyadaki iddialar ortalığı karıştırdı! Şirketten açıklama geldi

Sosyal medya kullanıcıları, Apple Haritalar'ı devam eden çatışmalar sırasında Lübnan'ın güneyinde bulunan kasaba ve köyleri haritadan silmekle ya da göstermemekle suçladı. X ve diğer platformlardaki kullanıcılar; Bint Jbeil, Aita Ash-Shaab, Naqoura, Maroun El Ras ve diğer sınır topluluklarının etiketlerinin bulunmadığını veya rakip harita platformlarına kıyasla bulunmasının daha zor olduğunu gösteren ekran görüntüleri paylaştı.

Apple has removed Lebanese village names in Southern Lebanon.



As Israel invades, they are already setting the state to justify occupation.



I’ve never seen something like this. pic.twitter.com/gKRcsmUjO3 — Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) April 12, 2026

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, belirli Lübnan kasabalarının ve köylerinin Apple Haritalar'dan kaldırıldığı iddiasının yanlış olduğunu belirterek, bu konumların platformda hiçbir zaman yer almadığını açıkladı. Teknoloji devi, yeni ve daha ayrıntılı Apple Haritalar deneyiminin şu anda o bölgede mevcut olmadığını ve henüz küresel olarak tüm pazarlarda piyasaya sürülmediğini ekledi.

GOOGLE HARİTALAR İLE KARŞILAŞTIRDILAR

Apple Haritalar'ı inceleyen WIRED Middle East, internetteki eleştirilerde adı geçen Bint Jbeil ve Aita Ash-Shaab gibi çeşitli konumların; yakındaki yolların, işletmelerin ve kullanıcı tarafından oluşturulan işaretlerin görünür hale geldiği daha yakın yakınlaştırma seviyelerinde bile harita arayüzünde etiketli kasaba veya köyler olarak görünmediğini tespit etti. Yayın, bazı durumlarda kuaförler, restoranlar ve sokak isimleri gibi yerel noktaların kasabanın adından önce belirdiğini söyledi.

Google Haritalar'da ise aynı konumların, daha geniş yakınlaştırma seviyelerinde açıkça etiketlenmiş kasaba ve köyler olarak göründüğü belirtildi.

NEDEN HARİTADA YOKLAR?

Ancak bu karşılaştırma, Apple Haritalar'ın Lübnan sınırına yakın alanlar da dahil olmak üzere İsrail'deki şehirler ve kasabalar için ayrıntılı etiketler gösterirken, Lübnan'ın güneyindeki birçok konumun aynı ayrıntı düzeyinde görünmemesi nedeniyle daha fazla soruyu gündeme getiriyor. Apple, yeni haritalama deneyiminin şu anda "o bölgede" mevcut olmadığını söylerken, özellikle Lübnan'ı mı yoksa daha geniş bir coğrafi alanı mı kastettiğini belirtmedi.

WIRED Middle East, Apple'a bölgesel kullanılabilirliği nasıl tanımladığını, komşu alanların aynı platformda neden farklı göründüğünü ve genişleme için bir takvimi olup olmadığını sorduğunu, ancak Apple'ın bu sorulara yanıt vermeyi reddettiğini aktardı.