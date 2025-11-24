HABER

Apple ile ilgili yeni iddia: 'Beklenen değişim 2026'da gerçekleşmeyecek'

Tim Cook’un 2026’da Apple CEO’luğunu Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus’a bırakacağı iddia edilmişti. Bu konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Cook, 2026'da emekli olmayı planlamıyor olabilir.

Enes Çırtlık

Apple’da yönetim koltuğunun geleceği, uzun süredir teknoloji dünyasının en merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Tim Cook’un ardından bayrağı kimin devralacağına dair senaryolarda ise özellikle donanım tarafındaki kritik rolüyle öne çıkan John Ternus’un adı sıkça geçiyor.

Bu çerçevede, geçtiğimiz hafta, Tim Cook’un gelecek yıl Apple'ın CEO'luğundan ayrılıp yerine Apple’ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus'un geçeceğine dair söylentiler çıkmıştı.

COOK, 2026'DA EMEKLİ OLMAYABİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve şirketin Cook’un emekliliğini planladığını ancak bunun 2026’da gerçekleşmesinin olası olmadığını iddia etti.

Apple ile ilgili yeni iddia: Beklenen değişim 2026 da gerçekleşmeyecek 1

Gurman şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Apple eninde sonunda yeni bir lidere sahip olacak. Ve evet, bu kişi muhtemelen Ternus olacak. Ama Cook’u planlanandan daha erken ayrılmaya zorlayacak beklenmedik bir durum olmadığı sürece, o an henüz gelmiş değil."

