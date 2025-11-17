Apple’ın 10 bin TL’lik atkısı ‘iPhone Pocket' tükendi: Tüm mağazalarda stoklar bitti

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni bir aksesuar duyurmuş ve bu aksesuarına da "iPhone Pocket" ismini vermişti. Apple ile Japon moda markası ISSEY MIYAKE iş birliğiyle geliştirilmiş bir aksesuar olarak açıklanan ve hakkında "iPhone'ları taşımaya yarayacak bir atkı" yorumu yapılan iPhone Pocket, hem bu yönüyle hem de fiyatıyla sosyal medyada da gündem olmuştu.

Son gelen bilgilere göre ise Apple'ın 14 Kasım'da Türkiye dışındaki belirli ülkelerde satışa sunduğu iPhone taşımaya yarayan atkısı "iPhone Pocket", tüm mağazalarda tükendi.

"IPHONE POCKET" TÜKENDİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Apple'ın hem fiziksel mağazalarındaki hem de çevrim içi mağazalarındaki iPhone Pocket stokları tamamen tükendi.

İki farklı versiyona sahip olan ürünün fiyatı 149,95 (yaklaşık 6350 TL) dolardan başlayıp, 229,95 dolara kadar (yaklaşık 9700 TL) yükseliyordu.

Apple, iPhone Pocket'ı duyurduğu sırada ürünün sınırlı sayıda üretileceğini zaten söylemişti. Hâl böyle olunca söz konusu ürünlerin yeniden stoklara girip girmeyeceği belli değil.