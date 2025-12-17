Apple'ın "gizli silahı" şekilleniyor: Katlanabilir iPhone, şaşırtan ekran boyutlarıyla geliyor

Samsung ve Huawei gibi markaların domine ettiği katlanabilir telefon pazarına Apple'ın ne zaman gireceği sorusu nihayet yanıt bulmaya başlıyor. The Information tarafından paylaşılan son rapor, Apple'ın ilk katlanabilir cihazının "neye benzeyeceğini" santim santim ortaya koydu.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, "büyük ekran deneyimini kompakt bir gövdeye" sığdırmayı hedefliyor.

İÇERİDE TABLET, DIŞARIDA "MİNİ" IPHONE

Rapora göre katlanabilir iPhone'un ekran kurulumu şu şekilde olacak:

İç ekran: 7,7 inç (Neredeyse bir iPad Mini büyüklüğünde).

Dış ekran: 5,3 inç.

Bu boyutlar oldukça ilginç. Çünkü ünlü analist Ming-Chi Kuo daha önce iç ekranın 7,8 inç, dış ekranın ise 5,5 inç olacağını söylemişti. Yeni rapor, Apple'ın cihazı biraz daha küçültüp daha taşınabilir hale getirdiğine işaret ediyor. Özellikle 5,3 inçlik dış ekran, iPhone 12/13 Mini sevenler için güzel bir haber olabilir.

KIRILMA KORKUSUNA "ÖZEL KARIŞIM" ÇÖZÜMÜ

Katlanabilir telefonların en büyük kâbusu olan "ekran kırılması" veya "kat izi" sorununa Apple, kimya ile çözüm arıyor gibi görünüyor. Rapora göre ekranlar, Corning ve SCHOTT gibi dev üreticilerden temin edilen özel cam ve malzemelerin karmaşık bir karışımıyla üretiliyor. Bu da piyasadaki rakiplerinden çok daha dayanıklı ve pürüzsüz bir ekran görebileceğimiz anlamına geliyor.

IPHONE 18 PRO DETAYI

Tasarım tarafında ise Apple'ın iPhone 18 Pro ile getireceği "sol üst köşe kamera" diziliminin, bu katlanabilir cihazın iç ekranında da kullanılacağı belirtiliyor. Yani Apple, tasarım dilini tüm cihazlarında eşitleyecek.

TARİH VERİLDİ: EYLÜL 2026

Peki bu cihaza ne zaman dokunabileceğiz? Sızıntılar, Apple'ın acele etmediğini gösteriyor. Teknoloji devinin bu özel cihazı Eylül 2026'da piyasaya sürmesi bekleniyor.