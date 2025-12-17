HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple'ın "gizli silahı" şekilleniyor: Katlanabilir iPhone, şaşırtan ekran boyutlarıyla geliyor

Yıllardır "geldi, gelecek" denilen katlanabilir iPhone için en somut veriler ortaya çıktı. Sızdırılan rapora göre Apple, devasa bir iç ekranı, oldukça kompakt ve nostaljik boyutta bir dış ekranla birleştirmeye hazırlanıyor.

Apple'ın "gizli silahı" şekilleniyor: Katlanabilir iPhone, şaşırtan ekran boyutlarıyla geliyor
Enes Çırtlık

Samsung ve Huawei gibi markaların domine ettiği katlanabilir telefon pazarına Apple'ın ne zaman gireceği sorusu nihayet yanıt bulmaya başlıyor. The Information tarafından paylaşılan son rapor, Apple'ın ilk katlanabilir cihazının "neye benzeyeceğini" santim santim ortaya koydu.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, "büyük ekran deneyimini kompakt bir gövdeye" sığdırmayı hedefliyor.

İÇERİDE TABLET, DIŞARIDA "MİNİ" IPHONE

Rapora göre katlanabilir iPhone'un ekran kurulumu şu şekilde olacak:

  • İç ekran: 7,7 inç (Neredeyse bir iPad Mini büyüklüğünde).
  • Dış ekran: 5,3 inç.

Bu boyutlar oldukça ilginç. Çünkü ünlü analist Ming-Chi Kuo daha önce iç ekranın 7,8 inç, dış ekranın ise 5,5 inç olacağını söylemişti. Yeni rapor, Apple'ın cihazı biraz daha küçültüp daha taşınabilir hale getirdiğine işaret ediyor. Özellikle 5,3 inçlik dış ekran, iPhone 12/13 Mini sevenler için güzel bir haber olabilir.

KIRILMA KORKUSUNA "ÖZEL KARIŞIM" ÇÖZÜMÜ

Katlanabilir telefonların en büyük kâbusu olan "ekran kırılması" veya "kat izi" sorununa Apple, kimya ile çözüm arıyor gibi görünüyor. Rapora göre ekranlar, Corning ve SCHOTT gibi dev üreticilerden temin edilen özel cam ve malzemelerin karmaşık bir karışımıyla üretiliyor. Bu da piyasadaki rakiplerinden çok daha dayanıklı ve pürüzsüz bir ekran görebileceğimiz anlamına geliyor.

Apple ın "gizli silahı" şekilleniyor: Katlanabilir iPhone, şaşırtan ekran boyutlarıyla geliyor 1

IPHONE 18 PRO DETAYI

Tasarım tarafında ise Apple'ın iPhone 18 Pro ile getireceği "sol üst köşe kamera" diziliminin, bu katlanabilir cihazın iç ekranında da kullanılacağı belirtiliyor. Yani Apple, tasarım dilini tüm cihazlarında eşitleyecek.

TARİH VERİLDİ: EYLÜL 2026

Peki bu cihaza ne zaman dokunabileceğiz? Sızıntılar, Apple'ın acele etmediğini gösteriyor. Teknoloji devinin bu özel cihazı Eylül 2026'da piyasaya sürmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanların merak ettiği soru: 31 Aralık yarım gün mü?Çalışanların merak ettiği soru: 31 Aralık yarım gün mü?
Reyhanlı’da fabrika yangınıReyhanlı’da fabrika yangını

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.