Apple'ın iPhone kullanıcılarını yakından ilgilendiren planı ortaya çıktı: Haritalar’a reklam geliyor!

İddialara göre; Apple, 2026’dan itibaren Apple Haritalar arama sonuçlarına reklam yerleştirmeyi planlıyor. Sistemin, App Store’daki reklam modeline oldukça benzer olacağı söyleniyor. Ancak iddia kaynağı, Apple'ın reklam planına karşılık tüketici tepkisi riskinin yüksek olduğuna dikkat çekmiş durumda.

Enes Çırtlık

Apple, kullanıcı deneyimi stratejisiyle biliniyor. Ancak son günlerde Cupertinolu şirket için iOS ekosistemine daha fazla reklam yerleştirme planları gündeme gelmeye başladı. İddialar odur ki bu kez hedefte ise Google Haritalar (Google Maps) rakibi olan Apple Haritalar var.

APPLE'DAN HARİTALAR'A REKLAM PLANI

İddialara göre Apple, 2026’dan itibaren Apple Haritalar arama sonuçlarına reklam getirmeyi değerlendiriyor. Bu hamle, şirketin iOS platformuna daha fazla reklam entegre etme çabasının bir parçası olarak yorumlanıyor.

9to5Mac'te yer alan ve Mark Gurman’ın Power On bültenine dayanan haber göre, yakında işletmeler, Apple Haritalar’daki arama sonuçlarında daha görünür konumlarda yer almak için ödeme yapabilecekler.

APP STORE'DAKİNE BENZER

Gurman, bu sistemi App Store’daki reklam modeline oldukça benzer olarak tanımlıyor; burada geliştiriciler belirli anahtar kelimeleri hedefleyerek arama sonuçlarında öne çıkabiliyorlar. App Store’un ana sayfasında da reklamlar yer alsa da en azından şimdilik Apple Haritalar’da böyle bir uygulamanın olmayacağı söyleniyor.

Habere göre Apple ayrıca yapay zekâdan yararlanarak sonuçların “ilgili ve faydalı” olmasını sağlayacak ve kullanıcı arayüzü Google Haritalar’dakinden daha iyi olacak.

Net bir zaman çizelgesi olmasa da, Apple Haritalar'da reklamın muhtemelen bahar aylarında, yani iOS 26.4 veya iOS 26.5 sürümlerinde tanıtılabilecek bir özellik olduğu düşünülüyor.

TÜKETİCİ TEPKİSİ RİSKİ YÜKSEK

Son olarak, Gurman Apple'ın reklam planına karşılık tüketici tepkisi riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Sonuca gelirsek, bu haberden, gelecek yıl Apple Haritalar’da reklamlar görmeye hazırlıklı olmamız gerektiği anlaşılıyor.

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone Google Haritalar Uygulaması reklam
