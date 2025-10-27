iPhone 20’nin kamerası insan gözüne yaklaşacak! Apple LOFIC teknolojisini test ediyor

Akıllı telefon kameraları her yıl gelişse de, insan gözünün gördüğü dinamik aralığı yakalamak hâlâ büyük bir meydan okuma. Ancak Apple, 2027’de bunu büyük ölçüde değiştirebilecek bir adım atmaya hazırlanıyor. Sektörüde özellikle düşük ışık performansı ve dinamik aralık konusunda rekabet hızla artarken, görünüşe göre Apple iPhone kameralarını sinema standartlarına yaklaştıracak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

APPLE’DAN ÖZEL GÖRÜNTÜ SENSÖRÜ: LOFIC

Kore kaynaklı yeni bilgilere göre Apple, 2027 iPhone serisinde LOFIC kamera sensörü teknolojisini tanıtabilir. Bu teknoloji, iPhone’ların aynı karede hem parlak hem de karanlık alanlarda çok daha fazla ayrıntıyı, hiçbir bilgi kaybı olmadan yakalamasına olanak tanıyacak.

NEDİR BU LOFIC?

LOFIC, sahnedeki parlaklığa bağlı olarak her bir pikselin farklı miktarda ışık depolamasını sağlayan yeni nesil bir görüntüleme teknolojisi olarak tanımlanıyor. Bu sayede sensör, tek bir karede hem parlak bölgelerdeki detayları hem de karanlık gölgeleri yakalayabiliyor; böylece 20 duraklık (stop) dinamik aralığa ulaşabiliyor. Bu da üst düzey sinema kameralarıyla karşılaştırılabilir ve insan gözünün algılama aralığına yaklaşır demek.

Naver isimli blogda “yeux1122” kullanıcı adına sahip bir hesaba göre, Honor, Xiaomi ve Huawei gibi Çinli üreticiler 2026’daki amiral gemisi akıllı telefonlarında yeni Sony sensörlerini kullanarak LOFIC teknolojisini benimsemeyi planlıyor. OPPO ve Vivo da gelecek yıl piyasaya sürülmek üzere LOFIC donanımlı modeller geliştiriyor. Apple’ın bu teknolojiyi benimsemesi ise iddialara göre 2027’de gerçekleşecek.

PATENTTE GÖRÜLMÜŞTÜ! APPLE'IN ELİNDE PROTOTİPİ OLABİLİR

Apple, temmuz ayında bir görüntü sensörü patentiyle LOFIC teknolojisini ilk kez ayrıntılı biçimde açıklamıştı. Bu patentte, özel bir ışık yakalama katmanına ve gerçek zamanlı gürültü azaltma işlemini gerçekleştiren bir işleme katmanına sahip yığınlı (stacked) sensör tasarımı tanımlanıyor. İddialara göre Apple, bu teknolojinin çalışan bir prototipini çoktan geliştirdi. Şirket şu anda ise geliştirme aşamasındaki donanımlarda test ediyor olabilir.

DAHA AZ YER KAPLIYOR

Apple, hâlihazırda tüm iPhone serisinde Sony tarafından üretilen sensörleri kullanıyor. Bu sensörler de iki katmanlı bir yapıya sahip olsa da, Apple’ın önerdiği versiyon hem birkaç yenilikçi özellikle geliyor hem de daha az yer kaplıyor.

IPHONE 20'DE YER ALABİLİR

Bugünkü raporda belirtilen benimseme yol haritasına göre Apple, özel görüntü sensörünü şimdilik iPhone 20 adıyla anılan 20. yıl özel iPhone modelinde tanıtmayı planlıyor olabilir. Söylentilere göre şirket, bu özel model için cihazın dört kenarına kadar kıvrılan tamamen çerçevesiz bir ekran içeren radikal bir yeniden tasarım üzerinde de düşünüyor.