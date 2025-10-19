HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple’ın katlanabilir iPhone'u beklenenden geç gelebilir: İşte iddiaya göre yeni tarihi

Apple’ın ilk katlanabilir telefonu “iPhone Fold” sanılandan da daha geç çıkabilir. Güney Kore kaynaklı yeni raporlara göre gelecek yıl çıkması beklenen telefonun çıkışı 2027 yılına ertelenebilir. İşte iddialara göre katlanabilir iPhone'un yeni çıkış tarihi ve gecikmenin nedeni...

Apple’ın katlanabilir iPhone'u beklenenden geç gelebilir: İşte iddiaya göre yeni tarihi
Enes Çırtlık

Apple’ın şimdilik halk arasında 'iPhone Fold' olarak adlandırılan ilk katlanabilir akıllı telefonu uzun süredir gelecek yıl tanıtılacağı söylentileriyle gündemdeydi. Ancak bu konuda yeni bir rapor ortaya çıktı.

KATLANABİLİR IPHONE GECİKEBİLİR

Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre cihazın çıkışı 2027 yılına ertelenebilir.

Alternatif olarak, eğer Apple cihazı 2026’da piyasaya sürmeyi başarırsa, o zaman da sadece 5 ila 7 milyon adet üretilebileceği belirtiliyor. GSM Arena'da yer alan habere göre, olası gecikmenin nedeni olarak, özellikle menteşe (hinge) dahil olmak üzere tüm teknik özelliklerin kararlaştırılmasının zaman alması gösteriliyor.

Apple’ın katlanabilir iPhone u beklenenden geç gelebilir: İşte iddiaya göre yeni tarihi 1

Bu arada, yakın zamanda çıkan bir söylentiye göre menteşe maliyeti başlangıçta beklenenden çok daha düşük olacak. Ancak üretim hazırlıkları mevcut hızda devam ederse, Apple’ın gelecek yıl hedeflediği 10-15 milyon adet satışa ulaşması mümkün görünmüyor.

İddialara göre iPhone Fold, 7.58 inçlik katlanabilir bir ekran ve 5.38 inçlik bir dış ekran ile gelecek. Her iki ekran da LTPO teknolojisini ve polarizörleri ortadan kaldıran CoE teknolojisini kullanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldıÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
48 yıl hapis cezası bulunuyor: Antalya'da firari hükümlü yakalandı48 yıl hapis cezası bulunuyor: Antalya'da firari hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone katlanabilir telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.