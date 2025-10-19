Apple’ın katlanabilir iPhone'u beklenenden geç gelebilir: İşte iddiaya göre yeni tarihi

Apple’ın şimdilik halk arasında 'iPhone Fold' olarak adlandırılan ilk katlanabilir akıllı telefonu uzun süredir gelecek yıl tanıtılacağı söylentileriyle gündemdeydi. Ancak bu konuda yeni bir rapor ortaya çıktı.

KATLANABİLİR IPHONE GECİKEBİLİR

Güney Kore’den gelen yeni bir rapora göre cihazın çıkışı 2027 yılına ertelenebilir.

Alternatif olarak, eğer Apple cihazı 2026’da piyasaya sürmeyi başarırsa, o zaman da sadece 5 ila 7 milyon adet üretilebileceği belirtiliyor. GSM Arena'da yer alan habere göre, olası gecikmenin nedeni olarak, özellikle menteşe (hinge) dahil olmak üzere tüm teknik özelliklerin kararlaştırılmasının zaman alması gösteriliyor.

Bu arada, yakın zamanda çıkan bir söylentiye göre menteşe maliyeti başlangıçta beklenenden çok daha düşük olacak. Ancak üretim hazırlıkları mevcut hızda devam ederse, Apple’ın gelecek yıl hedeflediği 10-15 milyon adet satışa ulaşması mümkün görünmüyor.

İddialara göre iPhone Fold, 7.58 inçlik katlanabilir bir ekran ve 5.38 inçlik bir dış ekran ile gelecek. Her iki ekran da LTPO teknolojisini ve polarizörleri ortadan kaldıran CoE teknolojisini kullanacak.