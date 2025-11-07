Apple'ın katlanabilir telefonu sektörde bir ilke imza atacak!

Apple'ın, halk arasında 'iPhone Fold' olarak da isimlendirilen ilk katlanabilir iPhone'u merakla bekleniyor. Ancak son gelen iddialara bakılırsa şirket bu modelinde devrim niteliğinde bir kamera teknolojisi kullanmaya hazırlanıyor olabilir. Detaylar haberimizde...

APPLE'IN KATLANABİLİR IPHONE'U BİR İLK OLACAK

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli, MacRumors tarafından görülen son JP Morgan hisse araştırma raporuna göre, iç ekrana entegre edilmiş 24 megapiksel ekran altı kamerayla gelecek. Katlanabilir telefon, bu açıdan sektörde bir ilke imza atacak.

Daha önce, Apple’ın kitap tarzı katlanabilir olacağı söylenen modelinin iç ekranında ekran altı kamera kullanacağına dair söylentiler duymuştuk, ancak bu, kameranın planlanan megapiksel değerine dair ilk somut referans.

Ekran altı kamera teknolojisi daha önce bazı Android telefonlarda kullanıldı, ancak bu cihazlar genellikle daha düşük çözünürlüklü sensörlere (örneğin 4 veya 8 megapiksel) sahipti; çünkü ekran katmanlarının arkasında konumlanmaları görüntü kalitesini olumsuz etkiliyordu.

"DAHA NET, DAHA KESKİN VE DETAY AÇISINDAN ZENGİN GÖRÜNTÜLER"

Bu nedenle, rapora göre altı plastik mercek elemanına sahip 24 megapiksellik bir kameraya geçiş, önemli bir teknolojik ilerleme anlamına geliyor. Bu gelişme, daha net, daha keskin ve detay açısından zengin görüntüler elde edilmesini sağlayabilir. Detaylar, Apple’ın ışık geçirgenliği ve görüntü kalitesini önceki tasarımlara kıyasla büyük ölçüde iyileştiren bir atılım gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Ancak JP Morgan tahminine göre Apple, cihazı kompakt tutmak için LiDAR sensörünün ve optik görüntü sabitlemenin (OIS) bulunmaması gibi bazı ödünler de vermiş olabilir.

DİĞER KAYNAKLAR NE DİYOR?

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, katlanabilir iPhone’un çift lensli bir arka kameraya ve hem katlanmış hem de açık halde kullanılabilecek bir ön kameraya sahip olması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman da cihazda dört kamera bulunacağını (1 ön, 1 iç ve 2 arka kamera) doğrulayan raporları destekledi. Weibo merkezli ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise arka çift lensin her birinin 48 megapiksel olacağını iddia ediyor.

Diğer kaynaklara göre iç ekran, ekran altı kameraya sahipken; cihaz katlandığında görünen dış ekran, delikli (punch-hole) bir kamerayla gelecek. Apple’ın, biyometrik kimlik doğrulama için Face ID yerine yan düğmeye entegre edilmiş Touch ID’yi kullanacağı öne sürülüyor.

IPHONE FOLD NE ZAMAN GELECEK?

Gurman, halk arasında 'iPhone Fold' olarak isimlendirilen cihazın gelecek yıl sonbaharda piyasaya sürülmesini beklediğini belirtti. Ancak Japonya merkezli yatırım bankası Mizuho Securities, Apple’ın menteşe gibi temel tasarım unsurlarına karar verme süresinin uzaması nedeniyle 2027’ye ertelenme olasılığının hâlâ bulunduğunu öne sürdü.