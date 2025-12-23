Uyuşturucu serası kurmuşlar! Operasyon anında görüntülendi

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor... Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir kişi takibe alındı.

UYUŞTURUCU SERASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının Beykoz'daki bir adreste uyuşturucu yetiştirmek için sera kurduğu belirlendi.

70 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİLDİ

Çengeldere Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 272 kök hint kenevirinin de bulunduğu toplam 70 kilogram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ve N.M.H'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.