Uyuşturucu serası kurmuşlar! Operasyon anında görüntülendi

Türkiye günlerdir ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasını konuşurken; İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken görüntüler kaydedildi. Söz konusu operasyonda 70 kilogram uyuşturucu madde bulunurken; kurulan uyuşturucu serası kameralara yansıdı.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor... Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, motosikletle uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir kişi takibe alındı.

UYUŞTURUCU SERASI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının Beykoz'daki bir adreste uyuşturucu yetiştirmek için sera kurduğu belirlendi.

70 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİLDİ

Çengeldere Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, aralarında 272 kök hint kenevirinin de bulunduğu toplam 70 kilogram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ve N.M.H'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
