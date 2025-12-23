Mersin'de öğrenci, okul müdürünü tüfekle vurmuştu! İnfial yaratan olayda yeni detay: "Ağa da benim paşa da"

Olay, dün sabah saat: 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi.

OKUL MÜDÜRÜNE TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABA DA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI: "AĞA DA BENİM PAŞA DA"

Ayrıca okul müdürünü vuran M.K.'nın olaydan bir gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımı da ortaya çıktı. M.K.'nın, "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" yazdığı görüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.’yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır.Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir.Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır"denildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır