Apple'ın OLED iPad mini'si 2026'da geliyor: Daha pahalı olacak

Apple, iPad ailesinde OLED ekran dönüşümünü önce iPad Pro ile başlatırken, diğer modellerin bu yeni panele ne zaman kavuşacağı uzun süredir merak konusu. Son olarak iPad mini için de Apple'ın OLED yol haritasına dair yeni söylentiler gündeme gelmeye başladı.

OLED EKRANLI IPAD MINI, 2026’NIN SONUNA DOĞRU TANITILABİLİR

Çinli bir sosyal medya hesabından gelen iddiaya göre, OLED ekranlı iPad mini en erken 2026'nın üçüncü çeyreğinde bekleniyor.

Önceki söylentileri doğrular nitelikte olan kaynak, Apple'ın iPad serisinde OLED ekran teknolojisini benimseyecek ikinci model olarak iPad mini'yi konumlandıracağını, onu ise büyük olasılıkla en erken 2027'de çıkacak iPad Air'in izleyeceğini söylüyor. Bu noktada şu anda Apple'ın iPad ailesinde sadece iPad Pro modellerinin OLED panellere sahip olduğunu belirtelim.

OLED IPAD MINI'NIN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Gelelim cihazın muhtemel diğer teknik özelliklerine. MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple'ın iPad mini 8 için iPhone Air'de de bulunan A19 Pro çipini kullanması bekleniyor.

Öte yandan, Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPad mini 8'e daha suya dayanıklı bir tasarım kazandırmak üzerinde de çalışıyor. Bunu başarmak için Apple'ın, geleneksel hoparlör deliklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran, titreşim tabanlı yeni bir hoparlör sistemi tasarladığı söyleniyor.

Gurman'a göre, OLED ekran teknolojisine ve geliştirilmiş suya dayanıklılığa sahip iPad mini'nin daha pahalı olması bekleniyor. Öyle ki cihazın şu ankinden 100 dolar daha fazla pahalı olabileceği konuşuluyor. iPad mini'nin başlangıç fiyatının şu anda 499 dolar olduğunu düşünürsek, bu da kabaca 599 dolarlık bir fiyat etiketi demek oluyor.