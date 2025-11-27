HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple'ın OLED iPad mini'si 2026'da geliyor: Daha pahalı olacak

Apple, iPad Pro’dan sonra OLED dönüşümünün ikinci durağı olarak iPad mini’yi hedefliyor. Söylentilere göre OLED ekranlı iPad mini en erken 2026’nın üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Öte yandan, OLED iPad mini'nin şu anki iPad mini'den daha pahalı olacağı da konuşuluyor.

Apple'ın OLED iPad mini'si 2026'da geliyor: Daha pahalı olacak
Enes Çırtlık

Apple, iPad ailesinde OLED ekran dönüşümünü önce iPad Pro ile başlatırken, diğer modellerin bu yeni panele ne zaman kavuşacağı uzun süredir merak konusu. Son olarak iPad mini için de Apple'ın OLED yol haritasına dair yeni söylentiler gündeme gelmeye başladı.

OLED EKRANLI IPAD MINI, 2026’NIN SONUNA DOĞRU TANITILABİLİR

Çinli bir sosyal medya hesabından gelen iddiaya göre, OLED ekranlı iPad mini en erken 2026'nın üçüncü çeyreğinde bekleniyor.

Apple ın OLED iPad mini si 2026 da geliyor: Daha pahalı olacak 1

Önceki söylentileri doğrular nitelikte olan kaynak, Apple'ın iPad serisinde OLED ekran teknolojisini benimseyecek ikinci model olarak iPad mini'yi konumlandıracağını, onu ise büyük olasılıkla en erken 2027'de çıkacak iPad Air'in izleyeceğini söylüyor. Bu noktada şu anda Apple'ın iPad ailesinde sadece iPad Pro modellerinin OLED panellere sahip olduğunu belirtelim.

OLED IPAD MINI'NIN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Gelelim cihazın muhtemel diğer teknik özelliklerine. MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple'ın iPad mini 8 için iPhone Air'de de bulunan A19 Pro çipini kullanması bekleniyor.

Öte yandan, Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPad mini 8'e daha suya dayanıklı bir tasarım kazandırmak üzerinde de çalışıyor. Bunu başarmak için Apple'ın, geleneksel hoparlör deliklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran, titreşim tabanlı yeni bir hoparlör sistemi tasarladığı söyleniyor.

Gurman'a göre, OLED ekran teknolojisine ve geliştirilmiş suya dayanıklılığa sahip iPad mini'nin daha pahalı olması bekleniyor. Öyle ki cihazın şu ankinden 100 dolar daha fazla pahalı olabileceği konuşuluyor. iPad mini'nin başlangıç fiyatının şu anda 499 dolar olduğunu düşünürsek, bu da kabaca 599 dolarlık bir fiyat etiketi demek oluyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi"MS hastası adam 3 çocuğunun annesini öldürdü! Kafa karıştıran iddia: "Tetiği çeken farklı kişi"
Beyaz Saray'da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021'de ülkeye gelmişBeyaz Saray'da saldırı alarmı! Saldırganın kimliği belli oldu: 2021'de ülkeye gelmiş

Anahtar Kelimeler:
Apple iPad tablet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.