Apple’ın yeni AirPods’u etrafınızdaki nesneleri "görebilecek"

Apple’ın kamera donanımına sahip AirPods modeli üzerinde çalıştığı, macOS Tahoe 26.7 sürüm adayında bulunan bir video ile ortaya çıktı. Görüntüler, yeni AirPods’un piyasaya çıkmaya oldukça yakın olabileceğine işaret ediyor.

AIRPODS, ÇEVREDEKİ NESNELERİ GÖREBİLECEK

MacRumors tarafından bulunan kısa tanıtım videosunda bir adam, AirPods’taki kameranın görebileceği şekilde bir kitabı tutuyor. Videodaki seslendirmede, “Visual Intelligence ile dünyanız kaydedilebilir hale geliyor. Beğendiğiniz bir şey mi gördünüz? Daha sonrası için kaydetmemi istemeniz yeterli” ifadeleri kullanılıyor.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

İddiaya göre AirPods üzerindeki kamera, elde ettiği bilgileri Visual Intelligence özelliğine aktaracak. Siri ise kullanıcının çevresiyle ilgili soruları yanıtlayabilecek ve bilgileri kaydedebilecek. Yazılımda ayrıca AirPods üzerinde Visual Intelligence özelliğinin kurulmasına yönelik doğrudan bir referans bulunuyor.

SAÇINIZ KAMERAYI KAPATIRSA UYARI GELECEK

Kameranın doğru şekilde çalışabilmesi için AirPods’un üzerinin kapatılmaması gerekecek. Kullanıcının saçı AirPods’u kapatırsa sistem bir uyarı gösterecek.

Uyarıda, çevredeki nesneler hakkında en doğru bilgilerin alınabilmesi için AirPods’un kapatılmadığından emin olunması gerektiği belirtiliyor.

KOD ADI B790

Kamera donanımlı AirPods’un kod adı B790. Aynı kod adı daha önce Bloomberg’den Mark Gurman tarafından da gündeme getirilmişti.

Gurman, yeni AirPods’un eylül ayında piyasaya çıkabileceğini öne sürmüştü. Bu nedenle ürünün Apple’ın iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra’yı tanıtacağı iPhone odaklı etkinlikte gösterilmesi mümkün görünüyor.

macOS Tahoe 26.7 içerisinde B790 ürününe yönelik birden fazla referansın yanı sıra Apple’ın henüz piyasaya sürülmemiş birçok başka ürününe ilişkin ifadeler de bulunuyor.