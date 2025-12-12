HABER

Apple'ın yeni AirTag ve yeni HomePod mini üzerinde çalıştığı iddia edildi: İşte özellikleri

Xiaomi'nin takip cihazı pazarına giriş yapacağına dair söylentilerle eş zamanlı olarak, Apple'ın da AirTag ürününü güncelleme çalışmaları yürüttüğü bildiriliyor.

Enes Çırtlık

Yeni AirTag modelinin esasen bu yıl piyasaya sürülmesi planlandığı, ancak sessiz sedasız 2026 yılının ilk yarısına ertelendiği iddia ediliyor.

YENİ ÖZELLİKLER İLE GELECEK

GSMArena'da yer alan habere göre, yeni AirTag'in piyasaya sürüldüğünde, iyileştirilmiş bir eşleştirme süreci, geliştirilmiş "Precision Finding" özelliği ve detaylı pil seviyesi raporlaması gibi yenilikleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, iddiaya göre, cihaz hareket halindeyken dahi kesin konumunun görüntülenmesini muhtemel kılacak "Improved Moving" adlı bir özelliğe de sahip olacak. Ayrıca, kalabalık ortamlarda takip doğruluğunu artırmaya odaklanan bir diğer özellik de mevcut da olacak.

Apple ın yeni AirTag ve yeni HomePod mini üzerinde çalıştığı iddia edildi: İşte özellikleri 1

Söz konusu yeni özelliklerin bir yazılım güncellemesi yoluyla orijinal AirTag modeline sunulup sunulmayacağı, sunulsa dahi hangilerinin kapsanacağı hususu belirsizliğini koruyor. Geliştirilmiş "Precision Finding" özelliğinin, yükseltilmiş bir Ultra Geniş Bant (UWB) çipine dayanması muhtemel olduğundan, bu özelliğin eski AirTag modeli için uygulanabilir olması pek olası görünmüyor.

YAKINLARDA BİR HOMEPOD MINI DE VAR

Öte yandan, Apple'ın yakında HomePod mini modelini de güncelleyeceği, ancak bu güncellemenin yalnızca bir yonga seti değişikliğinden ibaret olacağı öngörülüyor. 2020 yılında piyasaya sürülen orijinal HomePod mini modelinde S5 işlemci bulunurken, yeni modelde S10 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Yeni yonga setine rağmen, hoparlörün "Apple Intelligence" özelliklerini desteklemesinin beklenmediği ifade ediliyor.

Apple HomePod AirTag
