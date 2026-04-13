Apple'ın yeni cihazı 'ekransız' geliyor: Üstelik bu bir iPhone değil!

İddiaya göre Apple, ilk akıllı gözlükleri için dört farklı tasarımı test ediyor. Bu tasarımların arasında CEO Tim Cook'un taktığına benzer ince dikdörtgen bir çerçevenin olduğu da öne sürülüyor. Ancak bu gözlükler tasarımları kadar, özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyor. Çünkü iddiaya göre, bu gözlükler herhangi bir ekrana sahip olmayacak.

Enes Çırtlık

Apple'ın ilk akıllı gözlüklerini 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor ve olası bir tanıtımı bu yılın sonunda yapılabileceği düşünülüyor.

Şimdi ise şirketin akıllı gözlük stratejisi hakkında yeni bilgiler geldi.

APPLE'DAN DÖRT FARKLI TASARIM

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın dört tasarımı test ettiğini ve nihayetinde bunlardan bazılarının veya hepsinin piyasaya çıkabileceğini söyledi.

TIM COOK'UN GÖZLÜĞÜNÜN BENZERİ DE VAR

Gurman'a göre bu tasarımlar arasında büyük bir dikdörtgen çerçeve, daha ince bir dikdörtgen çerçeve, daha büyük bir oval veya dairesel çerçeve ve daha küçük bir oval veya dairesel çerçeve yer alıyor. Daha ince dikdörtgen çerçevenin Apple CEO'su Tim Cook'un taktığı gözlüklere benzediği söyleniyor.

Apple'ın siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi de olmak üzere farklı renk seçeneklerini değerlendirdiği bilgisi de gelen iddialar arasında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşte iPhone'un yeni rengi! Rakipleri şimdiden kopyalamaya başladı İşte iPhone'un yeni rengi! Rakipleri şimdiden kopyalamaya başladı

VISION PRO SONRASI GERİ ADIM MI?

TechCrunch'ta yer alan habere göre, bazı açılardan bu gözlükler, bir zamanlar Apple'ın çeşitli karma ve artırılmış gerçeklik cihazları piyasaya sürmesini öngören iddialı bir plandan geri adım atıldığını gösteriyor. Kaynağa göre, Apple'ın söz konusu planı ürün gecikmeleri ve Vision Pro'nun sönük karşılanmasıyla sekteye uğradı.

EKRAN YOK, SİRİ VAR

Öte yandan söz konusu gözlüklerin, Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine benzeyeceği iddia ediliyor. Buna göre, gözlükler herhangi bir ekrana sahip olmayacak, ancak kullanıcıların fotoğraf ve video çekmesine (Apple'ın oval kamera lenslerini test ettiği iddia ediliyor), telefon görüşmeleri yapmasına, müzik çalmasına ve uzun zamandır sözü verilen güncellenmiş Siri'yle etkileşime girmesine imkan sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu 'tehdit' sorusunu ısrarla sorduİmamoğlu 'tehdit' sorusunu ısrarla sordu
Artık 'patronla' değil onun yapay zekasıyla konuşacaklarArtık 'patronla' değil onun yapay zekasıyla konuşacaklar

En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

