Apple'ın yeni cihazı 'ekransız' geliyor: Üstelik bu bir iPhone değil!

Apple'ın ilk akıllı gözlüklerini 2027 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor ve olası bir tanıtımı bu yılın sonunda yapılabileceği düşünülüyor.

Şimdi ise şirketin akıllı gözlük stratejisi hakkında yeni bilgiler geldi.

APPLE'DAN DÖRT FARKLI TASARIM

Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın dört tasarımı test ettiğini ve nihayetinde bunlardan bazılarının veya hepsinin piyasaya çıkabileceğini söyledi.

TIM COOK'UN GÖZLÜĞÜNÜN BENZERİ DE VAR

Gurman'a göre bu tasarımlar arasında büyük bir dikdörtgen çerçeve, daha ince bir dikdörtgen çerçeve, daha büyük bir oval veya dairesel çerçeve ve daha küçük bir oval veya dairesel çerçeve yer alıyor. Daha ince dikdörtgen çerçevenin Apple CEO'su Tim Cook'un taktığı gözlüklere benzediği söyleniyor.

Apple'ın siyah, okyanus mavisi ve açık kahverengi de olmak üzere farklı renk seçeneklerini değerlendirdiği bilgisi de gelen iddialar arasında.

VISION PRO SONRASI GERİ ADIM MI?

TechCrunch'ta yer alan habere göre, bazı açılardan bu gözlükler, bir zamanlar Apple'ın çeşitli karma ve artırılmış gerçeklik cihazları piyasaya sürmesini öngören iddialı bir plandan geri adım atıldığını gösteriyor. Kaynağa göre, Apple'ın söz konusu planı ürün gecikmeleri ve Vision Pro'nun sönük karşılanmasıyla sekteye uğradı.

EKRAN YOK, SİRİ VAR

Öte yandan söz konusu gözlüklerin, Meta'nın Ray-Ban gözlüklerine benzeyeceği iddia ediliyor. Buna göre, gözlükler herhangi bir ekrana sahip olmayacak, ancak kullanıcıların fotoğraf ve video çekmesine (Apple'ın oval kamera lenslerini test ettiği iddia ediliyor), telefon görüşmeleri yapmasına, müzik çalmasına ve uzun zamandır sözü verilen güncellenmiş Siri'yle etkileşime girmesine imkan sağlayacak.