İşte iPhone 18 Pro'nun yeni rengi! Rakipleri şimdiden kopyalamaya başladı

iPhone 17 Pro serisinin "Kozmik Turuncu" rengi, yıllardır üzerinde en çok konuşulan iPhone renklerinden biri oldu. Bu renk aynı zamanda birden fazla Android markası tarafından da kullanıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, yeni çıkacak iPhone 18 Pro serisiyle bunu tekrarlamayı planlıyor olabilir.

İDDİA: 'KOYU KIRMIZI' IPHONE 18 PRO GELİYOR

GizmoChina'nın kaynak olarak sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a atıfta bulunduğu haberine göre Apple, bir sonraki Pro iPhone'lar için "Koyu kırmızı" (Deep Red) rengini test ediyor.

İşin ilginç tarafı ise, bazı Android üreticilerinin benzer tonları şimdiden denemeye başladığının bildirilmesi.

IPHONE 18 PRO'DA NELERİN OLMASI BEKLENİYOR?

Söylentilere göre iPhone 18 Pro daha yüksek bir ekran-gövde oranına da sahip olacak. Sızıntılar, Apple'ın ön çentik alanını küçültmek için çalıştığını ve genişliğini 20,76 milimetreden 13,49 milimetreye düşürdüğünü iddia ediyor. Bu da kabaca yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Performans tarafında ise iPhone 18 Pro serisinin gücünü Apple'ın A20 Pro çipinden alması bekleniyor. Bu donanım, TSMC'nin 2 nm üretim süreci üzerine kurulu ilk akıllı telefon işlemcilerinden biri olacak.

KATLANABİLİR iPHONE ULTRA SÜRPRİZİ

Ayrıca bu yıl Apple'ın, iPhone 18 serisiyle birlikte ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra'yı da piyasaya sürmesi bekleniyor.