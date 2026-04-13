HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

İşte iPhone 18 Pro'nun yeni rengi! Rakipleri şimdiden kopyalamaya başladı

İddiaya göre, iPhone 18 Pro serisi, yeni bir renk seçeneğiyle gelecek. Üstelik bazı rakiplerin iPhone 18 Pro'nun bu rengini şimdiden kopyaladığı öne sürülüyor.

Enes Çırtlık

iPhone 17 Pro serisinin "Kozmik Turuncu" rengi, yıllardır üzerinde en çok konuşulan iPhone renklerinden biri oldu. Bu renk aynı zamanda birden fazla Android markası tarafından da kullanıldı. Ancak ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, yeni çıkacak iPhone 18 Pro serisiyle bunu tekrarlamayı planlıyor olabilir.

İDDİA: 'KOYU KIRMIZI' IPHONE 18 PRO GELİYOR

GizmoChina'nın kaynak olarak sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a atıfta bulunduğu haberine göre Apple, bir sonraki Pro iPhone'lar için "Koyu kırmızı" (Deep Red) rengini test ediyor.

İşin ilginç tarafı ise, bazı Android üreticilerinin benzer tonları şimdiden denemeye başladığının bildirilmesi.

IPHONE 18 PRO'DA NELERİN OLMASI BEKLENİYOR?

Söylentilere göre iPhone 18 Pro daha yüksek bir ekran-gövde oranına da sahip olacak. Sızıntılar, Apple'ın ön çentik alanını küçültmek için çalıştığını ve genişliğini 20,76 milimetreden 13,49 milimetreye düşürdüğünü iddia ediyor. Bu da kabaca yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Performans tarafında ise iPhone 18 Pro serisinin gücünü Apple'ın A20 Pro çipinden alması bekleniyor. Bu donanım, TSMC'nin 2 nm üretim süreci üzerine kurulu ilk akıllı telefon işlemcilerinden biri olacak.

KATLANABİLİR iPHONE ULTRA SÜRPRİZİ

Ayrıca bu yıl Apple'ın, iPhone 18 serisiyle birlikte ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Ultra'yı da piyasaya sürmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öldürdükten sonra cesedin başına 4-5 el ateş edip tekmelediÖldürdükten sonra cesedin başına 4-5 el ateş edip tekmeledi
Bakan Fidan'dan "oyunbozan İsrail" çıkışıBakan Fidan'dan "oyunbozan İsrail" çıkışı

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.