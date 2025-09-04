HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple’ın yeni Siri'si için dikkat çeken 'Google Gemini' iddiası

İddiaya göre Apple’ın Siri’yi yenileme planı, Google’ın Gemini teknolojisiyle desteklenen yapay zeka tabanlı bir web arama aracını içerebilir.

Apple’ın yeni Siri'si için dikkat çeken 'Google Gemini' iddiası
Enes Çırtlık

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, yapay zeka yarışında geride kaldığı yönünde eleştirilen Apple, uzun zamandır beklenen Siri güncellemesini 2026’ya erteledi. Bu süreçte şirket, yalnızca kendi yapay zeka modellerinin Siri’yi OpenAI, Perplexity ve Google gibi şirketlerin sunduğu yapay zeka destekli cevap motorlarıyla rekabet edecek düzeye getirip getiremeyeceğini test etmeye çalışıyor.

YENİ SİRİ GOOGLE GEMİNİ TARAFINDAN DESTEKLENEBİLİR

Bloomberg’in aktardığına göre Apple, bu sorunlarına çözüm bulmak için Google’a yönelebilir. Haberde, Apple ve Google’ın bu hafta resmi bir anlaşmaya vardığı ve Apple’ın Siri’de Google’ın yapay zeka modelini test edeceği iddia ediliyor. Eğer testler başarılı olursa, bu teknoloji iPhone yazılımının diğer alanlarında da (Örneğin Safari tarayıcısında ve ana ekrandaki Spotlight aramasında) kullanılabilir.

Geçmiş yıllarda Spotlight, iPhone kullanıcılarının web araması yapmadan aktörler, müzisyenler, TV şovları ve filmler gibi popüler konular hakkında temel bilgilere ulaşmasını sağlayarak Google’a bir tür rakip olmaya hazırlanıyor gibiydi. Ancak yapay zeka sohbet botları sayesinde artık kullanıcılar, WVikipedi'de bulunabilecek bilgilerin ötesinde çok daha geniş bir konu yelpazesinde hızlı yanıtlar alabiliyor.

Habere göre yeni arama deneyimi yapay zeka destekli bir özetleme özelliği de barındıracak. Bunun yanında, kullanıcıların kişisel verilerine erişebilecek ve cihazlarında sesli komutlarla gezinmelerini sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de 4 isim disipline sevk edildiCHP'de 4 isim disipline sevk edildi
Kullanıcıların uzun bekleyişi artık son bulduKullanıcıların uzun bekleyişi artık son buldu

Anahtar Kelimeler:
Apple Google Siri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Vali'yi durdurup yardım isteyen öğretmen, isteğiyle hem Vali'yi ağlattı hem kendi ağladı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Özgür Özel'in yanında dikkat çeken 'CHP' mesajı

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Dev maça saatler kala muhtemel ilk 11'ler belli oldu...

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Yer: Ümraniye! Dinsizin hakkından imansız geldi... Saldırıları başarısız olunca etek giydirilip darp edildiler

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

Özgür Çelik’in o sözlerinde dikkat çeken ‘Murat Kapki’ detayı

Peş peşe kararlar! CHP'nin ilçe kongreleri iptal edildi

Peş peşe kararlar! CHP'nin ilçe kongreleri iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.