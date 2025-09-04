Apple’ın yeni Siri'si için dikkat çeken 'Google Gemini' iddiası

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre, yapay zeka yarışında geride kaldığı yönünde eleştirilen Apple, uzun zamandır beklenen Siri güncellemesini 2026’ya erteledi. Bu süreçte şirket, yalnızca kendi yapay zeka modellerinin Siri’yi OpenAI, Perplexity ve Google gibi şirketlerin sunduğu yapay zeka destekli cevap motorlarıyla rekabet edecek düzeye getirip getiremeyeceğini test etmeye çalışıyor.

YENİ SİRİ GOOGLE GEMİNİ TARAFINDAN DESTEKLENEBİLİR

Bloomberg’in aktardığına göre Apple, bu sorunlarına çözüm bulmak için Google’a yönelebilir. Haberde, Apple ve Google’ın bu hafta resmi bir anlaşmaya vardığı ve Apple’ın Siri’de Google’ın yapay zeka modelini test edeceği iddia ediliyor. Eğer testler başarılı olursa, bu teknoloji iPhone yazılımının diğer alanlarında da (Örneğin Safari tarayıcısında ve ana ekrandaki Spotlight aramasında) kullanılabilir.

Geçmiş yıllarda Spotlight, iPhone kullanıcılarının web araması yapmadan aktörler, müzisyenler, TV şovları ve filmler gibi popüler konular hakkında temel bilgilere ulaşmasını sağlayarak Google’a bir tür rakip olmaya hazırlanıyor gibiydi. Ancak yapay zeka sohbet botları sayesinde artık kullanıcılar, WVikipedi'de bulunabilecek bilgilerin ötesinde çok daha geniş bir konu yelpazesinde hızlı yanıtlar alabiliyor.

Habere göre yeni arama deneyimi yapay zeka destekli bir özetleme özelliği de barındıracak. Bunun yanında, kullanıcıların kişisel verilerine erişebilecek ve cihazlarında sesli komutlarla gezinmelerini sağlayacak.