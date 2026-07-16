Apple'ın yeni şirketler satın alabileceği öne sürüldü

The Information'da yer alan habere göre, Apple'ın yapay zeka işlem gücünü artırmak amacıyla şirket satın almalarına yönelebileceği öne sürüldü. Şirketin, sunucu altyapısını güçlendirmek için olası satın almalar konusunda yarı iletken üreticileri ve bankacılarla görüşmeler yaptığı belirtildi.

SUNUCULARDA PERFORMANS SORUNLARI

Engadget'daki habere göre Apple, M2 Ultra çiplerini kullanan sunucularında performans sorunları yaşadı. Bu çiplerin bazı yapay zeka görevlerinde kullanıldığı, ancak Siri AI'ın arkasındaki Gemini modeli gibi daha yoğun işlemlerin görünüşe göre Google Cloud üzerindeki NVIDIA çipleri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Apple'ın bu amaçla kendi sunucularını kullanmayı denediği, ancak altyapısının yetersiz kaldığının görüldüğü aktarıldı.

2029'DAN ÖNCE GELMEYECEK

Bloomberg, bu hafta M7 Ultra tabanlı bir sunucu çipinin 2029'dan önce hazır olmayacağını bildirdi. Haberde ayrıca Apple'ın altyapısını yakında M5 Ultra çipleriyle yükselteceği de belirtildi. Apple'ın bu yıl "Baltra" kod adlı yeni nesil bir sunucu çipini tanıtmayı planladığı, ancak bu takvimin ertelenmiş göründüğü ifade edildi. Geçen hafta ise Apple'ın, Broadcom'un ABD'de ürettiği 30 milyar dolar değerindeki çipleri satın almak için şirketle anlaşma yaptığı aktarıldı.

BEATS SONRASI İKİNCİ BÜYÜK SATIN ALMA

Haberde, Apple'ın çip tasarımındaki uzmanlığının ağırlıklı olarak tüketici cihazlarına odaklandığı, bu nedenle şirketin sunucu tarafında daha fazla destek aramasının mantıklı olduğu belirtildi. Apple'ın kendi çiplerini geliştirmeye 2008 yılında PA Semi'yi 278 milyon dolara satın aldıktan sonra başladığı, ancak şirketin genel olarak büyük satın almalara sık başvurmadığı ifade edildi. Apple'ın bu yıl yapay zeka girişimi Q.ai'yi yaklaşık 2 milyar dolara satın aldığı, bunun da on yılı aşkın süre önce Beats için ödediği 3 milyar doların ardından en büyük ikinci satın alması olduğu aktarıldı.

YÜKSEK BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

Haberde, çiplerin yapay zeka şirketleri açısından taşıdığı önem nedeniyle Apple'ın yakın gelecekte bu alandaki olası satın almalarda yüksek bedeller ödemek zorunda kalabileceği belirtildi. Bununla birlikte, şirketin böyle bir adım atması halinde finansal açıdan esnek olduğu ve mart ayı sonu itibarıyla 45,6 milyar dolar nakit ve nakit benzeri varlığa sahip olduğu ifade edildi.