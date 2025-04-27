HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır? Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır?

Teknolojinin her geçen gün biraz daha geliştiği ve ilerlediği günümüzde yapay zeka teknolojisi hızla büyümektedir. Eğitimden kariyere birçok farklı alanda kendine bir yer bulan yapay zeka sistemleri ses, görüntü, belge gibi birçok üretim yapay bir zeka sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır? Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır?
Ferhan Petek

Her alanda kendine bir yer bulan yapay zeka sistemi Apple tarafından da sunulmuş bir hizmet haline gelmiştir. Apple Intelligence Apple'a özel bir yapay zeka teknolojisidir ve kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Kullanıcılarının alışkanlıklarını öğrenmeyi ve tüm kullanıcılarına özel bir hizmet sunmayı hedeflediği belirtilen Apple, sunduğu yapay zeka sistemi ile geniş seçenekli ve kişisel bir hizmet vermektedir.

Apple Intelligence nedir? Apple Intelligence ne işe yarar?

Apple Intelligence, Apple tarafından sunulan, kullanıcılarının çalışmasına, kendini ifade etmesine, iletişim kurmasına yardımcı olan kişisel bir yapay zeka sistemi olarak tanımlanmaktadır. Oluşturulan ve geliştirilen modelleri ile kullanıcılarının kişisel özeliklerini bir araya getirmektedir.

Apple tarafından geliştirilen bir yapay zeka ve makine öğrenimi sistemi olan Apple Intelligence, teknoloji dünyasına kazandırılarak bir süre önce ortaya çıkmıştır ve birçok kullanıcı kazanmıştır.

Apple Intelligence'ı destekleyen cihazlar nelerdir? Apple Intelligence ile uyumlu aygıtlar

Henüz sınırlı bir kullanım alanı bulunan Apple Intelligence yapay zeka sistemin destekleyen ve sistemin kullanılabildiği cihazlar iPad, iPhone, Mac cihazlarıdır. AI olarak kısaltılmış olan yapay zeka sistemi Apple ürünlerine ve hizmetlerine entegre edilmektedir.

Apple Intelligence'ı destekleyen cihazlar şu şekilde sıralanmaktadır:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)
  • iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)
  • iPad mini (A17 Pro)
  • MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)
  • MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)
  • iMac (M1 ve daha yeni modeller)
  • Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)

Cihazlarda kullanılan donanım ve yazılım bileşenleri ile uyumlu çalışmaktadır. Bu sayede kullanıcı alışkanlıklarını ve gereksinimlerini öğrenir. Önerilerini ve işlemleri de buna göre düzenler ve optimize eder.

2024 yılının bitmesine doğru ortaya çıkan Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi, macOS, iOS, watchOS gibi Apple’daki tüm platformlarla entegre olarak çalışmaktadır. iCloud, Siri ve Apple Music gibi çeşitli hizmetlerin arkasında çalışabilmektedir.

Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır? Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır?

Japonca, Korece, Almanca, Portekizce, Fransızca gibi çeşitli dillerde kullanılabilen Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi Türkiye’de de kullanılabilmektedir. Ancak Türkçe olarak kullanılamamaktadır. Türkiye’de Apple Intelligence'ı kullanmak için Siri ve iPhone cihazın dilini İngilizce diline çevirmek yeterli olacaktır.

Bununla beraber kullanıcılar bekleme listesine katılır ve Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi indirmesi başlar. Birkaç dakika sonra güncelleme ile sunulan Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi kullanılabilir hale gelir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris’te 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandıMarmaris’te 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele komisyonu toplandı
Burhaniye’de dev diş fırçası miniklerle buluştuBurhaniye’de dev diş fırçası miniklerle buluştu

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Peri Masalı' diye tanıtıldı, milyonlarca lira vurgun yapıldı!

'Peri Masalı' diye tanıtıldı, milyonlarca lira vurgun yapıldı!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Dava kazanılsa dahi önemli bir engel var!

Sevgilisi elenince kendini tutamadı! 'Rezalet'

Sevgilisi elenince kendini tutamadı! 'Rezalet'

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Polisimiz son anda kurtuldu

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.