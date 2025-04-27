Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır? Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır?

Her alanda kendine bir yer bulan yapay zeka sistemi Apple tarafından da sunulmuş bir hizmet haline gelmiştir. Apple Intelligence Apple'a özel bir yapay zeka teknolojisidir ve kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Kullanıcılarının alışkanlıklarını öğrenmeyi ve tüm kullanıcılarına özel bir hizmet sunmayı hedeflediği belirtilen Apple, sunduğu yapay zeka sistemi ile geniş seçenekli ve kişisel bir hizmet vermektedir.

Apple Intelligence nedir? Apple Intelligence ne işe yarar?

Apple Intelligence, Apple tarafından sunulan, kullanıcılarının çalışmasına, kendini ifade etmesine, iletişim kurmasına yardımcı olan kişisel bir yapay zeka sistemi olarak tanımlanmaktadır. Oluşturulan ve geliştirilen modelleri ile kullanıcılarının kişisel özeliklerini bir araya getirmektedir.

Apple tarafından geliştirilen bir yapay zeka ve makine öğrenimi sistemi olan Apple Intelligence, teknoloji dünyasına kazandırılarak bir süre önce ortaya çıkmıştır ve birçok kullanıcı kazanmıştır.

Apple Intelligence'ı destekleyen cihazlar nelerdir? Apple Intelligence ile uyumlu aygıtlar

Henüz sınırlı bir kullanım alanı bulunan Apple Intelligence yapay zeka sistemin destekleyen ve sistemin kullanılabildiği cihazlar iPad, iPhone, Mac cihazlarıdır. AI olarak kısaltılmış olan yapay zeka sistemi Apple ürünlerine ve hizmetlerine entegre edilmektedir.

Apple Intelligence'ı destekleyen cihazlar şu şekilde sıralanmaktadır:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iPad Air (M1 ve daha yeni modeller)

iPad mini (A17 Pro)

MacBook Air (M1 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (M1 ve daha yeni modeller)

iMac (M1 ve daha yeni modeller)

Mac mini (M1 ve daha yeni modeller)

Cihazlarda kullanılan donanım ve yazılım bileşenleri ile uyumlu çalışmaktadır. Bu sayede kullanıcı alışkanlıklarını ve gereksinimlerini öğrenir. Önerilerini ve işlemleri de buna göre düzenler ve optimize eder.

2024 yılının bitmesine doğru ortaya çıkan Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi, macOS, iOS, watchOS gibi Apple’daki tüm platformlarla entegre olarak çalışmaktadır. iCloud, Siri ve Apple Music gibi çeşitli hizmetlerin arkasında çalışabilmektedir.

Apple Intelligence Türkiye'de nasıl kullanılır? Apple Intelligence Türkiye'de nasıl açılır?

Japonca, Korece, Almanca, Portekizce, Fransızca gibi çeşitli dillerde kullanılabilen Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi Türkiye’de de kullanılabilmektedir. Ancak Türkçe olarak kullanılamamaktadır. Türkiye’de Apple Intelligence'ı kullanmak için Siri ve iPhone cihazın dilini İngilizce diline çevirmek yeterli olacaktır.

Bununla beraber kullanıcılar bekleme listesine katılır ve Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi indirmesi başlar. Birkaç dakika sonra güncelleme ile sunulan Apple Intelligence yapay zeka teknolojisi kullanılabilir hale gelir.