Apple, iPhone'un 20. yılı için 'cesur' bir iPhone hazırlıyor: "Büyük bir değişim"

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, ilk iPhone modelini 2007 yılında tanıttı. ilk iPhone modelinden sonra iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE (1.nesil, 2. nesil, 3. nesil), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, ve iPhone 16 serileri izledi. Bu modellerden iPhone X'e özel bir parantez açmak gerekiyor zira bu model Apple'ın iPhone'un 10. yıldönümü için hazırladığı bir modeldi. Apple'ın benzer bir hazırlığı iPhone'un 20. yıldönümü olan 2027 yılı için de yapması bekleniyor. Bu konuda birtakım iddialar da gelmeye başlamış durumda.

APPLE, 20. YILA ÖZEL iPHONE İÇİN HAZIRLANIYOR

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, iPhone'un 2027'deki 20. yıldönümü için "cesur", yeni bir iPhone Pro modeli hazırlıyor. "Büyük bir değişim" olarak tanımlanan sürecin bir parçası olarak Apple'ın camın daha yoğun kullanıldığı bir tasarım geliştirdiği söyleniyor. Bu söylemin dış tasarımdan çok, ekran tasarımına işaret ettiği tahmin ediliyor.

'TAMAMEN EKRAN'

İddialara göre Apple, Face ID ve ön kamera gibi iPhone'un ön tarafındaki bileşenlerin çoğunu ekranın altına almayı planlıyor. Böylece Apple'ın 20. yıl dönümü modeli için tamamen ekrandan oluşan yani gerçek anlamda tam ekran bir iPhone piyasaya süreceği iddia ediliyor. Ancak tüm bunların Apple'ın bazı önemli mühendislik engellerini aşmasına bağlı olduğu belirtiliyor.

iPHONE 19 MU, iPHONE 20 Mİ?

Apple 2017'de iPhone'u iPhone X'i çıkartmış ve böylece iPhone'un 10. yılına atıfta bulunmuştu (“X” harfi Roma rakamıyla 10 anlamına gelir). Şirketin aynısını 2027'de çıkması beklenen 20. yıl iPhone'unda da yapıp yapmayacağı belli değil.

Apple'ın yıllık numaralandırma modeline göre 2027'de çıkacak modelin adı iPhone 19 olmalı. Fakat şirket iPhone X'te yaptığı gibi, uyum sağlamak için iPhone 19 yerine iPhone 20'yi tanıtabilir. Fakat tekrar altını çizmek gerek, bu konuda kesin bir bilgi yok.