Apple kollarını sıvadı! 15'ten fazla yeni ürün geliyor: İşte listesi

Apple için mart ayı yoğun geçti. Şirketin 10'dan fazla yeni ürün ve aksesuar tanıttığı bu ayda, yeni MacBook Neo'ya "merhaba" denilirken, masaüstü bilgisayar modeli Mac Pro'ya da veda edildi. Ancak teknoloji kulislerinden gelen son sızıntılar, mart ayındaki bu hareketliliğin 2026'nın geri kalanında da süreceğini gösteriyor.

APPLE'DAN 15'TEN FAZLA YENİ ÜRÜN GELİYOR

MacRumors'ta yer alan habere göre Apple, bu yılın ilerleyen aylarında 15'ten fazla yeni ürün piyasaya sürecek. Bu kapsamda güncel söylentilere göre, bu yıl Apple'dan beklenen yeni ürünler ve özellikleri şöyle:

IPHONE 18 SERİSİ VE KATLANABİLİR IPHONE

iPhone 18 Pro: Gücünü yeni nesil A20 Pro çipten alacak cihazda; daha küçük bir Dinamik Ada, basitleştirilmiş Kamera Kontrol tuşu, yeni kırmızı renk seçeneği, en az bir arka kamera için değişken diyafram açıklığı, uydu üzerinden internette gezinme ve Apple tasarımı 5G destekli C2 modem yer alacak.

iPhone 18 Pro Max: iPhone 18 Pro için sızdırılan tüm özelliklere sahip olacak bu tepe modelin biraz daha kalın olabileceği belirtiliyor.

Katlanabilir iPhone: İddiaya göre, 7,7 inçlik (katlanma izi azaltılmış) iç ekran ve 5,3 inç dış ekrana sahip olacak cihazda; iki arka kamera, bir ön kamera ve Face ID yerine güç tuşuna entegre Touch ID bulunacak. iOS 27'nin katlanabilir iPhone'a özel olarak tasarlanması ve yan yana uygulama kullanımı ile iPad benzeri çoklu görev özelliklerini desteklemesi bekleniyor.

APPLE WATCH VE IPAD CEPHESİ

Apple Watch Series 12: Yeni bir işlemci, olası tasarım değişiklikleri ve muhtemelen güç tuşuna entegre Touch ID desteği.

Apple Watch Ultra 4: Yeni bir işlemci ve muhtemel Touch ID eklentisi.

iPad 12: Apple Intelligence yapay zeka desteğine kavuşmak için A16 çipten doğrudan A18 veya A19 çipe terfi edecek.

iPad mini: A17 Pro'dan A19 Pro veya A20 Pro çipe geçecek. Ayrıca cihazın OLED ekran, titreşim tabanlı hoparlör sistemi ve suya dayanıklı bir tasarımla gelmesi bekleniyor.

M5 İŞLEMCİLİ MAC'LER VE OLED EKRANLI MACBOOK PRO

Mac Studio: M4 Max ve M3 Ultra işlemcilerinden yeni nesil M5 Max ve M5 Ultra çiplerine geçecek.

Mac mini: M4 ve M4 Pro çiplerinden M5 ve M5 Pro işlemcilere güncellenecek.

iMac: M5 çip güncellemesi ve yeni renk seçenekleri.

OLED ekranlı MacBook Pro: 2026'nın sonlarına doğru büyük bir tasarım değişikliğiyle piyasaya sürülmesi beklenen bu cihazın "MacBook Ultra" olarak da adlandırılabileceği söyleniyor. M6 Pro ve M6 Max çipleri, OLED ekran, dokunmatik ekran, Dinamik Ada ve daha ince bir tasarımla gelmesi beklenen cihazın, macOS 27'nin dokunmatik dostu bir arayüzünü sunacağı da konuşuluyor.

AKILLI EV EKOSİSTEMİ: YENİ HOME HUB VE HOMEPOD