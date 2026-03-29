iPhone 18'den çok önemli sızıntı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Apple'ın ekran çentiğine bir çözüm olarak iPhone 14 Pro ile birlikte getirdiği Dinamik Ada, iPhone'larda birkaç nesildir kalıcı bir yer edindi. Hatta birçok kullanıcı, hap şeklindeki bu tasarımı doğrudan yeni nesil iPhone'ların simgesi olarak görmeye başladı. Ancak ortaya çıkan son sızıntılar, Apple'ın Dinamik Ada'da önemli bir revizyona gitmeye hazırlandığını gösteriyor.

DİNAMİK ADA KÜÇÜLEBİLİR

Sızıntı kaynağı Ice Universe'ün Weibo hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, iPhone 18 serisindeki Dinamik Ada küçülebilir. Sızıntı kaynağının paylaştıkları, Dinamik Ada'nın soldan sağa doğru olan kalınlığının daralacağına işaret ediyor.

Digital Trends'te yer alan habere göre, çerçevelerin kalınlığı aynı kalabilir ancak ekranın üst kısmındaki hap şeklindeki kesik, tüm modellerde daha küçük hale gelebilir.

Sızıntı kaynağı, Weibo gönderisinde tam olarak, "iPhone 18 serisi, daha küçük bir merkezi ada dışında aynı çerçeve tasarımını koruyor" ifadelerine yer vermiş durumda.

APPLE STRATEJİ Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Bu durum, şimdiye kadar gelen sızıntıların aksini gösteriyor. Zira küçültülmüş veya tamamen kaldırılmış bir Dinamik Ada ile ilgili tüm dedikodular bugüne kadar yalnızca "Pro" modelleri işaret ediyordu. Ancak sızıntı kaynağı, X (eski adıyla Twitter) üzerinde yaptığı başka bir paylaşımında "her üç iPhone 18" modelinin de daha küçük Dinamik Ada'ya sahip olacağını belirtti.

Eğer sızıntı kaynağının iddiaları doğruysa, bu durum Apple'ın yenilikleri önce Pro modellerine sunma stratejisinde bir değişime işaret edebilir. Böylece iPhone 18 serisinin tamamı daha ince ve küçük bir Dinamik Ada tasarımıyla karşımıza çıkabilir.

GECİKMELİ LANSMAN DEDİKODULARI İDDİALARI GÜÇLENDİRİYOR

Hatırlanacağı üzere Dinamik Ada ilk olarak iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde boy göstermiş, serinin standart modelleri ise çentikle yola devam etmişti. iPhone 14'ten bir yıl sonra çıkan iPhone 15 ile de Dinamik Ada standart modellere gelmişti.

Bu nedenle, daha küçük Dinamik Ada'nın ilk olarak iPhone 18 Pro'lara özel olabileceği düşüncesi ağırlık kazanıyor. Ancak teknoloji kulislerinde standart iPhone 18'in çıkışının 2027'nin ilk çeyreğine (muhtemelen mart ayına) ertelenebileceği konuşuluyor. Eğer cihazlar arasında yaklaşık 6 aylık bir boşluk oluşursa, standart iPhone 18'i daha küçük bir Dinamik Ada ile piyasaya sürmek mantıklı olabilir.