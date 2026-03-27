Apple'dan 20. yıla özel devrimsel tasarım! Tüm iPhone'ları unutturacak

Akıllı telefon dünyasında ekran tasarımlarının sınırları zorlanmaya devam ederken, gözler de teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen "20. yıla özel iPhone" hamlesine çevrildi. Bir süredir teknoloji kulislerinde konuşulan ve birinci nesil iPhone'un çıkışından bu yana geçen 20 yılı taçlandırması beklenen bu özel modelden yeni haberler geldi.

DÖRT TARAFI KAVİSLİ EKRAN

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station’a göre şirket, gelecekteki iPhone modelleri için oldukça iddialı yenilikler test ediyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, “quad-curved” yani dört kenardan kavisli bir ekran tasarımı geliştiriyor. Webtekno'da yer alan habere göre, bu ekran, cihazın köşelerine doğru kıvrılarak neredeyse tamamen çerçevesiz ve kesintisiz bir görüntü sunmayı hedefliyor. Böylece iPhone, geçtiğimiz yıldan beri merakla beklenen gerçek anlamda “tam ekran” deneyimine bir adım daha yaklaşacak.

20. YIL ÖZEL TASARIMDA NELER GÖRECEĞİZ?

Sızıntılar, Apple’ın ekran altı kamera ve Face ID teknolojileri üzerinde de çalıştığını gösteriyor ancak bu konuda bazı teknik zorluklar yaşandığı belirtiliyor. Yine de şirketin bu hedefinden vazgeçmediği ve geliştirmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Yeni tasarımın bir diğer dikkat çekici detayı ise fiziksel tuşların kaldırılabileceği ihtimali. Bunun yerine dokunsal (haptic) geri bildirimli sanal tuşlar kullanılacak. Bu da cihazın daha sade ve futuristik bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Henüz tüm detaylar netleşmemiş olsa da 20. yıl modeli olması beklenen bu yeni iPhone’un Apple’ın şimdiye kadarki en farklı tasarımlarından biri olacağı konuşuluyor.