HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti

Apple, profesyonel kullanıcılara hitap eden üst düzey masaüstü bilgisayarı Mac Pro'nun üretimini durdurdu. Şirket, gelecekte yeni bir model planlamadığını doğruladı. Mac Studio artık Apple'ın profesyonel kullanım için tasarlanan en üst düzey masaüstü bilgisayarı konumunda.

Enes Çırtlık

Apple'ın ürün gamındaki bir cihazın daha fişi çekildi. Bu kez üzücü haber, daha çok yüksek performans gerektiren işler için tasarlanan masaüstü bilgisayarı Mac Pro için geldi.

APPLE MAC PRO'YU EMEKLİYE AYIRDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple Mac Pro'nun üretimini durdurdu ve cihazı resmi web sitesinden kaldırdı. Şirket, Mac Pro'nun yeni bir versiyonunu tasarlamayı planlamadığını ve gelecekte yeni bir modelin piyasaya sürülmeyeceğini belirtti.

Mac Pro, son olarak 2023'te güncellenmiş ve M2 Ultra ile bir Apple Silicon çipine kavuşmuştu.

MAC PRO YERİNE MAC STUDIO

Apple, Mac Pro'yu büyük ölçüde, daha küçük boyutlu ve daha yeni Apple silikon yongaları kullanan Mac Studio ile değiştirdi. Mac Studio artık Apple'ın profesyonel kullanım için tasarlanan en üst düzey masaüstü bilgisayarı konumunda.

Mevcut Mac Studio'da bir M3 Ultra çip bulunurken, bu yılın sonlarında M5 Ultra güncellemesi alması bekleniyor. Apple'ın masaüstü ürün yelpazesinde ayrıca Mac mini ve iMac de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Apple bilgisayar mac
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.