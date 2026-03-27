Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti

Apple'ın ürün gamındaki bir cihazın daha fişi çekildi. Bu kez üzücü haber, daha çok yüksek performans gerektiren işler için tasarlanan masaüstü bilgisayarı Mac Pro için geldi.

APPLE MAC PRO'YU EMEKLİYE AYIRDI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple Mac Pro'nun üretimini durdurdu ve cihazı resmi web sitesinden kaldırdı. Şirket, Mac Pro'nun yeni bir versiyonunu tasarlamayı planlamadığını ve gelecekte yeni bir modelin piyasaya sürülmeyeceğini belirtti.

Mac Pro, son olarak 2023'te güncellenmiş ve M2 Ultra ile bir Apple Silicon çipine kavuşmuştu.

MAC PRO YERİNE MAC STUDIO

Apple, Mac Pro'yu büyük ölçüde, daha küçük boyutlu ve daha yeni Apple silikon yongaları kullanan Mac Studio ile değiştirdi. Mac Studio artık Apple'ın profesyonel kullanım için tasarlanan en üst düzey masaüstü bilgisayarı konumunda.

Mevcut Mac Studio'da bir M3 Ultra çip bulunurken, bu yılın sonlarında M5 Ultra güncellemesi alması bekleniyor. Apple'ın masaüstü ürün yelpazesinde ayrıca Mac mini ve iMac de bulunuyor.