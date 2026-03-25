Apple'dan eski iPhone'lara hayat öpücüğü: iOS 18.7.7 güncellemesi yayınlandı

Apple, iOS 26.4 ile birlikte eski nesil iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7 güncellemelerini yayınladı. Yeni sürüm, iPhone XS ve XR gibi modellerde güvenliği artırmayı hedefliyor.

Enes Çırtlık

Apple, yeni nesil işletim sistemlerini piyasaya sürerken eski cihazlarını unutmuyor. Şirket, merakla beklenen iOS 26.4'ün yanında, eski sürümlerde kalan cihazlar için hayati önem taşıyan yeni bir güncelleme yayınladı.

ESKİ CİHAZLAR İÇİN KRİTİK GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ

MacObserver'da yer alan habere göre Apple, iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 güncellemeleriyle eş zamanlı olarak, iOS 18 ve iPadOS 18 sürümünde kalan eski cihazlar için iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7'yi kullanıma sundu. "22H333" yapı numarasını taşıyan bu yeni güncelleme; yeni yazılımlara geçemeyen veya şimdilik önceki sürümde kalmayı tercih eden kullanıcılara hitap ediyor.

Bu güncelleme iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ve 7. nesil iPad modelleri için erişilebilir durumda. Apple, bu güncellemeyi yeni özelliklerin eklendiği bir paketten ziyade, tamamen güvenliğe odaklanan bir sürüm olarak konumlandırıyor. Bu nedenle kullanıcıların kurulum sonrasında gözle görülür yeni araçlar veya tasarımsal değişiklikler beklememesi gerekiyor.

HANGİ AÇIKLAR KAPATILDI?

Apple'ın yayınladığı güvenlik notlarına göre iOS 18.7.7 ve iPadOS 18.7.7; WebKit, Çekirdek (Kernel), AppleKeyStore, Pano (Clipboard), iCloud, Odak (Focus) ve Güvenlik gibi birçok alanda uzun bir güvenlik açığı listesini düzeltiyor. Güncellemenin getirdiği başlıca düzeltmeler şunlar:

  • Kötü niyetli web sitelerinin güvenlik korumalarını aşmasına veya verileri ifşa etmesine izin verebilecek WebKit açıkları kapatıldı.
  • Bellek sızıntılarını, hassas çekirdek durumu ifşasını ve beklenmedik sistem kapanma risklerini ele alan Çekirdek (Kernel) düzeltmeleri yapıldı.
  • Beklenmedik sistem kapanmalarına neden olabilecek bir AppleKeyStore sorunu için düzeltme sağlandı.
  • Hassas kullanıcı verilerine erişimi engelleyen Pano, Odak, DeviceLink ve iCloud yamaları eklendi.
  • Ayrıcalıklı bir ağ konumunda trafiğin dinlenmesine izin verebilecek ağ ile ilgili sorunlar (802.1X sorunu dahil) çözüldü.

Medya, uygulama gizliliği ve dosya ayrıştırma risklerine karşı da ek düzeltmeler içeren bu sürüm; tamamen eski donanımları güvenli ve güvenilir tutmayı amaçlıyor.

GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Desteklenen iPhone ve iPad'lerde güncelleme işlemi oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. İşleme başlamadan önce cihazınızın şarjının yeterli olduğundan emin olmanız veya cihazı fişe takmanız öneriliyor:

  • Ayarlar menüsünü açın.
  • Genel sekmesine dokunun.
  • Yazılım Güncelleme seçeneğine girin.
  • iOS 18.7.7 veya iPadOS 18.7.7'nin görünmesini bekleyin.
  • Şimdi Güncelle veya İndir ve Yükle seçeneğine dokunarak işlemi başlatın.
