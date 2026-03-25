Apple'dan ezber bozan karar! Dünyaca ünlü şirkete rakip olacak

Teknoloji devleri arasındaki üretken yapay zeka rekabeti giderek kızışıyor. Samsung Galaxy AI ile yapay zeka özelliklerini kullanıcılarına sunarken, Apple cephesinden ise iPhone kullanıcılarına yönelik radikal bir Siri hamlesi geliyor olabileceği ortaya çıktı.

SİRİ UYGULAMASI YOLDA

MacRumors'ta yer alan habere göre, Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iOS 27 için bağımsız bir Siri sohbet botu (chatbot) uygulamasını test ettiğini bildiriyor. Apple, Claude ve ChatGPT ile rekabet edecek bir sohbet botu sürümü sunmayı planlıyor ve yeni Siri'ye özel bir uygulama aracılığıyla erişilebileceği belirtiliyor.

Gurman daha önce Apple'ın bağımsız bir Siri uygulaması geliştirmeyeceğini söylemişti ancak görünüşe göre planlar değişti.

iMESSAGE BENZERİ ARAYÜZ VE YENİ TASARIM

Buna göre, tıpkı ChatGPT ve Claude gibi Siri de hem yazılı hem de sesli konuşmayı destekleyecek. Uygulama, geçmiş konuşmaların bir listesini veya ızgarasını gösterecek; sohbetleri favorilere ekleme, içlerinde arama yapma, yeni sohbet başlatma ve kaydetme seçenekleri sunacak. Siri ile yapılan konuşmalar, sohbet balonları kullanılarak adeta bir iMessage yazışmasını andıracak. Yeni konuşmalar, ne sorulabileceğine dair önerilen komutlarla başlayacak.

Siri, web'de arama yapmak, özetler sunmak ve yüklenen belgeleri değerlendirmek gibi mevcut sohbet botlarının yapabildiği birçok şeyi yapabilecek. Tüm bunlara rağmen kişisel asistan Apple cihazlarına entegre olmaya devam edecek. iPhone'daki yan düğmeye basmak veya "Siri" kelimesini kullanmak asistanı etkinleştirecek.

Siri entegrasyonu Spotlight'ın arama özelliğinin yerini alacak, ancak Apple, "Siri Önerileri"ni korumayı ve genişletmeyi planlıyor. Bu öneriler, daha alakalı komutlar sağlamak için kullanıcı verilerine daha fazla erişime sahip olacak.

DYNAMIC ISLAND ENTEGRASYONU VE "SİRİ'YE SOR" BUTONU

Sohbet botu Siri, özel uygulamasıyla birlikte güncellenmiş bir görünüme sahip olacak. Siri'yi etkinleştirmek, kullanıcıyı arama yapmaya veya soru sormaya yönlendiren yeni bir animasyon sunacak.

Gurman, Apple'ın Siri'nin Dinamik Ada'ya entegre edilmiş bir sürümünü test ettiğini söylüyor. Apple'ın test arayüzünde, Siri bir isteği işlerken Dynamic Island'da parlayan bir Siri simgesi ve "aranıyor" etiketi yer alıyor; işlem bittiğinde ise Siri, sonuçların yer aldığı daha büyük, yarı saydam bir panele genişliyor. Menüyü aşağı çekmek, sohbet için bir arayüz başlatıyor.

Ayrıca Apple'ın diğer uygulamaların menülerine bir "Siri'ye Sor" butonu entegre ederek, kullanıcılara içerikleri doğrudan Siri'ye gönderme yolu sunması da ihtimaller dahilinde. iOS klavyesine bir "Siri ile Yaz" seçeneği de eklenebilir.

WWDC 2026'DA TANITILACAK

Başlangıçta iOS 18 için planlanan Apple Intelligence Siri özelliklerinin, Siri'nin sorguları yanıtlamak için kişisel verileri ve bağlamı kullanabilmesiyle birlikte iOS 27'de sunulacağı ifade ediliyor. Siri ayrıca uygulamalar içinde ve arasında daha fazlasını yapabilecek ve kullanıcının ekranında ne olduğunu görebilecek. Apple, bu özellikler için 2026 sonundan öncesine kadar sözünü vermişti.

İddiaya göre, Apple, yeni Siri sürümünü haziran ayındaki WWDC 2026 açılış konuşmasında tanıtmayı planlıyor. Açıklanan takvime göre, WWDC 2026 kapsamındaki açılış etkinliği 8 Haziran 2026'da gerçekleşecek.