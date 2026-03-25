Apple'dan yeni güncelleme: iOS 26.4 yayınlandı! İşte gelen yenilikler

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemleri güncellemeleri sunmaya devam ediyor. Şirket, bir önceki sürümden altı hafta sonra beklenen iOS 26.4 güncellemesini resmen indirmeye sundu. Yeni yazılım, özellikle yapay zeka destekli Playlist Playground özelliği, erişilebilirlik iyileştirmeleri, aile içi satın alma kolaylıkları ve yeni emojilerle dikkat çekiyor.

IOS 26.4 İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Güncellemenin en çarpıcı özelliklerinden biri, Apple Music'e eklenen ve metin tabanlı komutlara göre sizin için çalma listeleri oluşturmak üzere yapay zekayı kullanan Playlist Playground özelliği oldu.

Güncelleme aynı zamanda klavyeye katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz gibi 8 yeni emoji de getiriyor.

Bir süredir test edilen güncellemenin resmi sürüm notları ise tam olarak şu şekilde:

Apple Music:

Konserler, arşivinizdeki sanatçıların yakınlardaki gösterilerini keşfetmenize yardımcı olur ve dinlediklerinize göre yeni sanatçılar önerir.

Denetim Merkezi’ndeki Çevrimdışı Müzik Tanıma, internet bağlantısı yokken de parçaları tanır ve çevrimiçi olduğunuzda sonuçları otomatik olarak iletir.

Uyku, Rahatlatıcı, Üretkenlik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı, özel hazırlanmış müzik listelerini Ana Sayfa’ya getirir.

Tam ekran arka planlar, albüm ve müzik listesi sayfalarına daha sürükleyici bir görünüm verir.

Erişilebilirlik:

Parlak Efektleri Azalt ayarı, düğmeler gibi öğelere dokunulduğunda parlak yanıp sönmeleri en aza indirir.

Altyazı ve açıklama ayarları, ortamları görüntülerken altyazı simgesinden ulaşılabilir; bu, ayarların bulunmasını, özelleştirilmesini ve önizlemesini kolaylaştırır.

Hareketi Azalt ayarı, harekete duyarlı kullanıcılar için ekrandaki Liquid Glass animasyonlarını daha güvenilir biçimde azaltır.

Bu güncelleme, aşağıdaki iyileştirmeleri de içerir:

AirPods Max 2 desteği.

Katil balina, trombon, heyelan, bale dansçısı ve bozulmuş yüz dahil olmak üzere emoji klavyesinde kullanabileceğiniz 8 yeni emoji.

Freeform, Apple Creator Studio’ya katılarak gelişmiş görüntü yaratma ve düzenleme araçları ile özel içerik arşivine kavuşur.

Anımsatıcıları Hızlı Araç Çubuğu’ndan veya dokunup basılı tutarak acil olarak işaretleyin ve Akıllı Listeler’inizde acil anımsatıcıları filtreleyin.

Satın Alma Paylaşımı, Aile Paylaşımı gruplarındaki yetişkin üyelerin satın alım yaparken aile düzenleyicisine bağlı kalmadan, kendi ödeme yöntemlerini kullanmalarına olanak tanır.

Hızlı yazarken iyileştirilmiş klavye doğruluğu.

IOS 26.4 NASIL YÜKLENİR?

iOS 26.4'ü yüklemek için şu adımları takip edebilirsiniz:

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

iOS 26.4'ü yükleyin.

IOS 26.4 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17e

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Apple, iOS 26.4 güncellemesi ile birlikte macOS Thaoe 26.4, iPadOS 26.4, watchOS 26.4 ve tvOS 26.4 güncellemelerini de yayınladı.