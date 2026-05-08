HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen "Sarmal" operasyonunda, yapay zeka destekli sahte içeriklerle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 23 şüpheli yakalandı.

Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

KARABÜK MERKEZLİ 14 İLDE OPERASYON

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünleri piyasa değerinin altında göstererek vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Karabük merkezli 14 ilde yapay zeka destekli dolandırıcılık çetesi çökertildi 1

Şüphelilerin, dolandırıcılık faaliyetlerinde inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka kullanarak sahte fatura, irsaliye, iş yeri ve ürün teslimat fotoğrafları oluşturduğu, bu yöntemle 90 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında "Sarmal" adı verilen planlı operasyon düzenlendi. Karabük merkezli Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri ile örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon ve dijital materyale el konuldu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildiRoma dönemine ait aslan heykeli ele geçirildi
Oto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden olduOto aksesuar dükkanında yangın: Patlama paniğe neden oldu

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran: "ABD gemilerini vurduk"

İran: "ABD gemilerini vurduk"

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Dünyayı alarma geçiren Hantavirüs Türkiye'de görülmüş!

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Galatasaray Osimhen için yapacağını yaptı! İşte Cimbom'un son hamlesi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıta dev indirim!

Akaryakıta dev indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.