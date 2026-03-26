HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Apple'dan sürpriz hamle: iPhone modellerine 200 megapiksel kamera gelebilir

Apple'ın gelecekteki iPhone modellerinde kullanmak üzere 1/1.12 inçlik 200 megapiksel kamera sensörünü test ettiği iddia edildi. Sızıntılara göre iPhone 19 serisinde yer alabileceği söylenen yeni sensör, Samsung Galaxy S26 Ultra'daki 200 MP kameradan daha büyük olacak.

Enes Çırtlık

Akıllı telefon pazarındaki megapiksel savaşlarında uzun süredir donanım iyileştirmelerini temkinli ve adım adım yapmayı tercih eden Apple, görünüşe göre yeni bir atılıma hazırlanıyor. Son sızıntılara bakılırsa, bugüne kadar Android ekosisteminin amiral gemilerinde görmeye alıştığımız devasa çözünürlük değerleri, çok yakında iPhone modellerinde görülmeye başlanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IPHONE İÇİN 200 MP KAMERA İDDİASI

Android Authority'de yer alan habere göre; ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da "tedarik zincirindeki güvenilir kaynaklara" dayandırdığı paylaşımında, Apple'ın 200 MP'lik bir kamera sensörünü değerlendirdiğini öne sürdü.

SONY LYT-901 SENSÖRÜ TEST EDİLİYOR

Söz konusu 200 MP kameranın 1/1.12 inç boyutunda bir sensör olduğu belirtiliyor ki bu da yakın zamanda duyurulan Sony LYT-901 olduğuna işaret ediyor. Vivo, yaklaşmakta olan X300 Ultra modelinin birincil kamerası için bu sensörü kullanacağını zaten doğrulamıştı. Öte yandan OPPO'nun da Find X9 Ultra modelinde bu sensörü ana kamera olarak kullanması bekleniyor.

Digital Chat Station, yaptığı ek bir yorumda Apple'ın da bu sensörü gerçekten de ana kamerada test ettiğini doğruladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA'YI GERİDE BIRAKABİLİR

Böyle bir senaryoda 200 MP'lik 1/1.12 inç kamera sensörü, Galaxy S26 Ultra'daki 200 MP'lik 1/1.3 inç ana kameradan önemli ölçüde daha büyük olacak. Daha büyük bir sensör, daha fazla ışık alımı anlamına geliyor; bu da daha parlak, daha ayrıntılı ve daha az kumlanma (noise) içeren fotoğraflar demek. Ayrıca artan ışık alımı sayesinde kamera deklanşörünün uzun süre açık kalması gerekmeyeceği için, daha büyük 200 MP'lik sensörün düşük ışıklı ortamlardaki bulanıklığı da azaltması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IPHONE 19 SERİSİNDE GÖREBİLİRİZ

İddiaya göre, 200 MP ana kamera ayrıca 4x'e kadar kayıpsız çözünürlüklü yakınlaştırma yapılmasına da olanak tanıyacak. Samsung gibi şirketlerin tam çözünürlüklü 200 MP fotoğraflar çekmenize imkan tanıması gibi, bu özellik sayesinde fotoğrafı çektikten sonra kırparak hala yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde etmek mümkün olacak. Ancak yine de daha uzun odak uzaklıklarında yüksek kaliteli yakınlaştırma için orta sınıf bir telefoto kameraya (3x ila 5x) ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Görünüşe göre Apple şimdilik bu 200 MP sensörü sadece test ediyor. Yani bu teknolojiyi bir iPhone'da kesin olarak sunacağının bir garantisi yok. Yine de sızıntı kaynağı, bu özelliğin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini, dolayısıyla iPhone 19 serisinde karşımıza çıkabileceğini öne sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.