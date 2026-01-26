HABER

Apple, selefinden daha iyi özelliklere sahip yeni AirTag’i tanıttı: İşte fiyatı!

Apple, ilk olarak 2021'de piyasaya sürdüğü nesne bulma aksesuarı AirTag'i yeniledi ve yeni AirTag'i duyurdu. Apple'ın duyurusuna göre, yeni nesil AirTag daha güçlü Tam Konum Bulma özelliği, daha geniş Bluetooth kapsama alanı ve daha yüksek sesli hoparlöre sahip. İşte yeni Airtag'in fiyatı ve özellikleri...

Enes Çırtlık

Apple, ilk modeli 2021'de piyasaya sürülen ve kullanıcıların Apple’ın Bul uygulamasıyla eşyalarını takip etmelerine ve bulmalarına olanak veren nesne bulma aksesuarı AirTag’in yeni modelini tanıttı.

Apple'ın açıklamasına göre yeni AirTag, daha geniş bulma alanı ve daha yüksek sesli hoparlörle sunuluyor.

İŞTE YENİ AIRTAG'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni AirTag'de Phone 17 ürün serisi, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11’de de yer alan Apple’ın ikinci nesil Ultra Geniş Bant çipi bulunuyor. Apple'ın dediğine göre Tam Konum Bulma özelliği, yeni AirTag'de önceki nesle göre yüzde 50’ye kadar daha uzakta bulunan nesnelerin konumunu belirleyebiliyor.

Ayrıca, güncellenmiş iç tasarıma sahip yeni AirTag'in önceki nesle göre yüzde 50 daha yüksek ses verdiğini belirten Apple, böylece kullanıcıların AirTag’lerinin sesini önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha uzak mesafelerden duyabildiğini söyledi.

YENİ AIRTAG'İN FİYATI NE KADAR?

Apple, tekli AirTag'in 1599 TL, dörtlü paket AirTag'in ise 5499 TL fiyatla satın alınabileceğini duyurdu.

