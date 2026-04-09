Apple sessiz sedasız çıkardı: Hemen iPhone'un ayarlarından kontrol edin

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.1 yazılım güncellemesini resmen yayınladı. Şirketin iOS 26.4'ü kullanıcılara sunmasından iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gelen bu küçük güncelleme, 23E254 yapı numarasını taşıyor.

GÜVENLİK YAMASI YOK, SADECE HATA DÜZELTMELERİ

Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, bu yeni yazılım güncellemesi cihazlardaki bazı "hata düzeltmelerini" içeriyor. Ayrıca Apple'ın web sitesinde yer alan spesifik detaylara göre güncelleme herhangi bir güvenlik düzeltmesi barındırmıyor.

Öte yandan Apple, iOS 26.4.1 güncellemesi ile birlikte iPadOS 26.4.1 güncellemesini de yayınladı.

NASIL İNDİRİLİR VE YÜKLENİR?

iOS 26.4.1 güncellemesi, uyumlu iPhone modellerine kolayca yüklenebiliyor. Güncellemeyi yüklemek için ise şu adımları izlemek yeterli oluyor:

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.

Genel bölümüne girin.

Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.

iOS 26.4.1'i yükleyin.

IOS 26.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17e

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Öte yandan Apple'ın test süreçleri de bir yandan devam ediyor. Şirket, büyük ihtimalle nisan ayının ilerleyen günlerinde veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve iOS 26'nın bir sonraki sürümleri olan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5'in beta testlerini halihazırda sürdürüyor.