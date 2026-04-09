Apple sessiz sedasız çıkardı: Hemen iPhone'un ayarlarından kontrol edin

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.1 yazılım güncellemesini resmen yayınladı. Şirketin iOS 26.4'ü kullanıcılara sunmasından iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gelen bu küçük güncelleme, 23E254 yapı numarasını taşıyor.
Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, bu yeni yazılım güncellemesi cihazlardaki bazı "hata düzeltmelerini" içeriyor. Ayrıca Apple'ın web sitesinde yer alan spesifik detaylara göre güncelleme herhangi bir güvenlik düzeltmesi barındırmıyor.
Öte yandan Apple, iOS 26.4.1 güncellemesi ile birlikte iPadOS 26.4.1 güncellemesini de yayınladı.
iOS 26.4.1 güncellemesi, uyumlu iPhone modellerine kolayca yüklenebiliyor. Güncellemeyi yüklemek için ise şu adımları izlemek yeterli oluyor:
Öte yandan Apple'ın test süreçleri de bir yandan devam ediyor. Şirket, büyük ihtimalle nisan ayının ilerleyen günlerinde veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve iOS 26'nın bir sonraki sürümleri olan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5'in beta testlerini halihazırda sürdürüyor.
