Apple sessiz sedasız çıkardı: Hemen iPhone'un ayarlarından kontrol edin

Apple, iOS 26.4'ün yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra iPhone'lar için iOS 26.4.1 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 26 güncellemesi, Ayarlar menüsü üzerinden indirilebiliyor.

Enes Çırtlık

Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 26.4.1 yazılım güncellemesini resmen yayınladı. Şirketin iOS 26.4'ü kullanıcılara sunmasından iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra gelen bu küçük güncelleme, 23E254 yapı numarasını taşıyor.

GÜVENLİK YAMASI YOK, SADECE HATA DÜZELTMELERİ

Apple'ın yayınladığı sürüm notlarına göre, bu yeni yazılım güncellemesi cihazlardaki bazı "hata düzeltmelerini" içeriyor. Ayrıca Apple'ın web sitesinde yer alan spesifik detaylara göre güncelleme herhangi bir güvenlik düzeltmesi barındırmıyor.

Öte yandan Apple, iOS 26.4.1 güncellemesi ile birlikte iPadOS 26.4.1 güncellemesini de yayınladı.

NASIL İNDİRİLİR VE YÜKLENİR?

iOS 26.4.1 güncellemesi, uyumlu iPhone modellerine kolayca yüklenebiliyor. Güncellemeyi yüklemek için ise şu adımları izlemek yeterli oluyor:

  • iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.
  • Genel bölümüne girin.
  • Yazılım Güncelleme'ye tıklayın.
  • iOS 26.4.1'i yükleyin.

IOS 26.4.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 17e
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Öte yandan Apple'ın test süreçleri de bir yandan devam ediyor. Şirket, büyük ihtimalle nisan ayının ilerleyen günlerinde veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi beklenen ve iOS 26'nın bir sonraki sürümleri olan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5'in beta testlerini halihazırda sürdürüyor.

