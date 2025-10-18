HABER

Apple ve Formula 1 arasında 5 yıllık imza

Apple, Formula 1’in ABD yayın haklarını aldı. 2026’dan itibaren tüm F1 yarışları, antrenmanlar ve sıralama turları Apple TV’de izlenebilecek. Konuya yakın bazı kaynaklar, teknoloji devinin bu anlaşma için ödeyeceği yıllık miktarı açıkladı.

Enes Çırtlık

Apple, Formula 1’in ABD yayın haklarını resmen aldı. Şirket, 2026’dan itibaren dünyanın en prestijli motor sporunu kendi platformu Apple TV’ye taşıyacak. İşte teknoloji devi ile hız tutkunlarını buluşturan anlaşmanın tüm ayrıntıları...

APPLE VE F1, 5 YILLIK MEDYA ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Apple ve Formula 1, 2026’dan itibaren tüm F1 yarışlarını ABD'de Apple TV’de yayınlayacak 5 yıllık bir medya hakları anlaşması yaptıklarını duyurdu.

Apple TV, ayda 12,99 dolarlık mevcut abonelik paketi kapsamında, reklamsız olarak tüm Formula 1 etkinliklerini (antrenman, sıralama turları ve Sprint seansları dahil) yayınlayacak. Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, bazı yarışlar ve tüm antrenman seansları sezon boyunca Apple TV uygulaması üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Konuya yakın kaynaklara göre Apple, bu yayın hakları için yılda yaklaşık 140 milyon dolar ödeyecek. F1’in mevcut yayın ortağı olan Disney’e ait ESPN ise yılda ortalama 85 milyon dolar civarında bir ödeme yapıyordu. Anlaşma detayları gizli olduğu için kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Formula 1’in kendi içerik platformu olan F1 TV Premium ABD’de kullanılmaya devam edecek, ancak artık Apple TV aboneliği gerektirecek. Apple TV aboneliği alan kullanıcılar, F1 TV Premium’a ayrıca ücret ödemeden erişebilecek.

Apple TV’deki F1 yayınlarında, F1 TV ve Sky Sports’un sunucuları ve yorumcuları yer alacak.

Apple Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue, CNBC’ye yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda F1 hayranları için ek prodüksiyon detayları ve yeni özelliklerin duyurulacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Apple Formula 1 abd
