Apple Watch pil süresi nasıl uzatılır? Apple Watch pil süresi uzatma yöntemleri

Akıllı cihazların kullanıcılarına sunduğu hizmetler artık kişisel asistan görevi görmesini sağlıyor. Çeşitli alanlarda geliştirilen ve yapay zeka desteği de alabilen uygulamalar ile kullanıcılara kişiselleştirilmiş deneyim sunuluyor. Bu deneyimin önemli bir parçası da akıllı saatler.

Doğukan Bayrak

  • 1. Güç tüketen özellikleri kişiselleştirin
  • 2. Cihaz bildirimlerini azaltın
  • 3. Bağlantınızı kontrol edin
  • 4. Güç tasarrufu modunu kullanın
  • 5. Yazılım ve uygulamaları güncel tutun

Giyilebilir teknolojiler iki yönlü çalışır. Hem kullanıcılara teknolojik yenilikleri ulaştırarak konfor ve refahlarını arttırır hem de özgün tasarımlarıyla estetik bir görünüm sunar. Tasarım ve dizayn içeren aksesuar denildiğinde de akla tabii ki saatler gelmektedir. İşte Apple'a ait akıllı saat modeli olan Apple Watch'lar kullanıcılarına ikili desteği sunuyor.

Apple Watch'ların en önemli özellikleri Apple cihazlarıyla entegre şekilde işleyebilmesi. Böylece herhangi bir Apple cihazınızdan Apple Watch'ınıza erişebilir ve çeşitli verileri takip edebilirsiniz.

Apple Watch başta sağlık olmak üzere birçok alanda özellik sunmaktadır. Detaylı uyku analizi (uykunun evreleri başta olmak üzere derin/rem/hafif uyku üzerinde raporlar sunar), spor, aktivite, kalp ritmi ve kandaki oksijen seviyesi gibi verilerin kaydını tutabilirsiniz. Ayrıca planlayıcı, hatırlatıcı, alarm ve düzenleyici gibi kişisel asistan özelliklerini de üstlenir. Apple Watch iPhone'a gelen bildirimleri de kontrol etmenize olanak tanır. Tabii kullanıcılar açısından bu fonksiyonların pil üzerindeki etkileri de önemlidir.

1. Güç tüketen özellikleri kişiselleştirin

  • Apple Watch ekranının sürekli açık kalması yoğun şarj tüketimine sebep olur. Bu ayarı kapatmak için ayarlar kısmından "ekran ve parlaklık" sekmesine girin ve "her zaman açık (always on display)" özelliğini kapatın. Ayrıca bu menüden ekran parlaklık ayarını da düşürebilirsiniz.
  • Arka plan uygulamaları da otomatik olarak yenilenir. Menünüzden ayarlar kısmından "genel" sekmesine girip "arka plan uygulamaları yenile" özelliği kapalıya çevirebilirsiniz.
  • Apple'ın sesli komut asistanı Siri'yi de kapatabilirsiniz. Menüden ayarlar kısmında "siri" kısmını bulun ve "hey Siri'yi dinle" seçeneğini kapalıya döndürün.

2. Cihaz bildirimlerini azaltın

iPhone akıllı telefonlarınızdaki Apple Watch uygulamasına girin ve önemli gördüğünüz uygulamalara bildirim izni verin. Gelen her bildirimdeki titreşim ve ışık yanması pilin tüketilmesini hızlandırır.

3. Bağlantınızı kontrol edin

Apple Watch eşleştirme olmadığı anlarda dahi verilerinizi saklar. Sürekli olarak iPhone'nuza bağlı olmanız gerekmez. Enerji tasarrufu sağlamanız gereken anlarda Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatabilirsiniz. Yeniden eşleştirdiğiniz anda birikmiş verileriniz aktarılır.

4. Güç tasarrufu modunu kullanın

Hangi uygulamaların ne kadar enerji tükettiğine karar veremiyorsanız güç tasarrufu modunu kullanabilirsiniz. Bu özellik sizin yerinize en ekonomik tercihi otomatik olarak gerçekleştirecektir. Menüden ayarlar kısmına girin ve "pil" sekmesine tıklayarak "düşük güç modu" aktif hale getirin.

5. Yazılım ve uygulamaları güncel tutun

Apple Watch'unuzun en güncel sürümde olduğundan emin olmalısınız. Eski sürümler yazılımsal hatalara yol açıp pil performansını etkileyebilir. Ayrıca kullanmadığınız uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bu uygulamalar genellikle varlığı unutulup arka planda veri işlemeye ve pil tüketmeye devam eden uygulamalardır.

Anahtar Kelimeler:
