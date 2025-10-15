HABER

Apple yöneticisinden gizemli paylaşım: Yeni bir ürün mü geliyor?

Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, sosyal medya hesabından gizemli bir paylaşımda bulundu. Joswiak, yaptığı paylaşımda kısa bir görüntüye yer vererek "Güçlü bir şey geliyor” ifadesini kullandı. Peki bu paylaşımın arkasında ne var, Apple yeni bir ürün mü tanıtacak?

Enes Çırtlık

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air'ı geçtiğimiz ay tanıtıp satışa sunan Apple, bu kez Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak'ın 'gizemli' sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

"GÜÇLÜ BİR ŞEY GELİYOR"

Joswiak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Güçlü bir şey geliyor” ifadelerini kullandı. Joswiak’ın paylaşımına eşlik eden kısa görüntüde ise “çok yakında” ifadesiyle birlikte bir MacBook Pro silueti görülüyor.

Görüntüdeki MacBook Pro şeklinin “V” biçiminde olması, Romen rakamıyla 5 anlamına geliyor. Ayrıca Joswiak paylaşımında “Mmmmm” ifadesini kullanarak 5 adet “M” harfine yer verdi; bu da M5 çipine bir gönderme olarak yorumlanıyor.

'BU HAFTA TANITILACAK' İDDİASI

Söylentilere göre Apple, bu hafta yeni nesil M5 çipini ve bu çipi ilk kez kullanacak 14 inçlik MacBook Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın da M5 çipi ve M5 çipli 14 inç MacBook Pro'nun tanıtımını ima ettiği düşünülüyor.

M5 çip dışında, yeni MacBook Pro’nun tasarımında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Apple'ın bu yıl yalnızca 14 inç M5 MacBook Pro modelini tanıtacağı, M5 Pro ve M5 Max çipli 14 ve 16 inç üst düzey modelleri ise 2026’ya erteleyeceği iddia ediliyor.

Ayrıca Apple’ın bu hafta M5 çipli yeni iPad Pro ve Vision Pro modellerini de tanıtması bekleniyor. Bunun yanında Apple TV ve HomePod mini’nin yeni sürümlerinin de görücüye çıkabileceği düşünülüyor.

