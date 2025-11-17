HABER

Ara tatil bitti, okullar açıldı; İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

9 günlük ara tatilin bitmesinin ardından İstanbul'da bu sabah trafik yoğunluğu daha da arttı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81'ye kadar ulaştı.

Devrim Karadağ

18 milyon öğrencinin ara tatili bugün itibarıyla sona erdi. İstanbul'da haftanın ilk günü işlerine ve okullarına gitmek isteyenlerin sabahın erken saatlerinden itibaren yollara çıkmasıyla Anadolu ve Avrupa yakalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik ağır seyrederken yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ederken, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de yoğunluk yaşanıyor.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOĞUNLUK

Metrobüs ve metro duraklarında da yoğunluk gözlemlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 71'e kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 62, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 81'ye kadar ulaştı.

