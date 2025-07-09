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Araba değil cephanelik! Durdurulan araçta 65 ruhsatsız silah bulundu

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Şanlıurfa’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 65 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet tabanca şarjörü ve 50 adet fişek ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda durdurulan bir araçta yapılan aramada; 65 adet ruhsatsız tabanca, 79 adet tabanca şarjörü ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, kamuoyunun desteğiyle bu tür suçların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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