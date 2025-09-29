HABER

Arabada müzik dinlerken öldürüldü! Ses tartışması cinayete dönüştü

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde F.B. (22) ve Dilara Y. (24) araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup tepki gösteren S.S. (33) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S. evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Y'yi yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dilara Y, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edilen F.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

