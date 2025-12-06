Araban'da asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında, Araban ilçe merkezinde toplam 33 bin metre içme suyu şebeke hattı ile 3 bin yeni abone bağlantısı (branşman) yapıldı. Sistemin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla 5 adet yeni vana odası inşa edilerek ilçe merkezinin içme suyu şebekesi baştan sonda yenilendi. GASKİ yetkilileri, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte ilçenin içme suyu sisteminin daha verimli, kesintisiz ve sürdürülebilir hale geldiğini vurguladı.

Araban ilçesi merkezinde içme suyu şebeke yenileme çalışmaları sayesinde su kayıplarının da önemli ölçüde azaltılması hedeflenirken çalışmaları tamamlanan caddelerde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. İlçe merkezi genelindeki caddelerde başlatılan sıcak asfalt yapım çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları için teşekkür eden Arabanlı vatandaşlar, ''İçme suyu şebekesinin baştan sona yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince caddelerde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları ilçemize hayırlı olsun. Çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere GASKİ Daire Başkanımız, Fen İşleri Daire Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Büyükşehirin Araban'da başlattığı hizmet seferberliğinin hız kesmeden devam etmesini bekliyoruz" dedi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır