HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı

Antalya’da otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra dereye düşen araçta hayatını kaybeden 39 yaşındaki kadının cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, Hatice Doğan (39) gece saatlerinde otomobiliyle evden ayrıldı. Sabaha karşı 05.00 sularında bir vatandaşın Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’taki dere içinde araç olduğunu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 1

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 2

Ekiplerin çalışmasının ardından, araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı. Yapılan çalışmayla sudan çıkarılan aracın camından bir kadın kolunun sarktığı görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası araçta bulunan kişinin Hatice Doğan olduğu belirlenirken, üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
Doğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"Gitme" feryatları yürekleri dağladı

Doğan’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından aile bireyleri kuruma gelerek cenazeyi teslim aldı.

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 3

Adli Tıp önünde büyük üzüntü yaşanırken, Hatice Doğan’ın kız kardeşi, cenazenin teslimi sırasında gözyaşları içinde "Gitme" diye feryat etti. Eşi ise çevredeki yakınlarına sarılarak teselli buldu.

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 4

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 5

Dereye düşen araçtaki kadının cenazesi teslim alınırken "Gitme" feryadı yürekleri dağladı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hafriyat kamyonu küle döndüHafriyat kamyonu küle döndü
Alanya’da sağanak yağış ve dolu etkili olduAlanya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.